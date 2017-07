Apple bietet Rabatte auf mehr als 50 Macs - Refurbished Store prall gefüllt

Macs bis 999 Euro

Neben dem herkömmlichen Online-Store betreibt Apple bekanntlich auch den Refurbished Store, in dem es je nach Kategorie bis zu 27 Prozent Rabatt auf Originalprodukte gibt. Der Rabatt bezieht sich immer auf jenen Verkaufspreis, der zur Laufzeit des jeweiligen Modells aktuell war - entspricht daher nicht zwangsläufig dem Preisnachlass zur aktuellen Baureihe. Bei generalüberholten Geräten handelt es sich um Produkte, die von Kunden zurückgeschickt wurden. Es kann sich daher entweder um stornierte Geräte als auch reparierte Exemplare handeln. Kleinere Gebrauchsspuren sind daher nicht ausgeschlossen, allerdings extrem selten. Unsere Arbeitsplätze werden beispielsweise seit zehn Jahren ausschließlich mit Refurbished-Geräten bestückt, bislang ohne jegliche Schrammen oder andere Probleme. Mehrfach war die Ausstattung sogar besser als im Angebot vermerkt.Der günstigste Mac im Refurbished Store ist weiterhin ein Mac mini der Serie Oktober 2014, dieser kostet 479 Euro. Möchte man 8 GB RAM und 1 TB Festplatte, so steigt der Preis auf 689 Euro. Das günstigste Notebook ist ein 2015er MacBook Air mit 8 GB RAM und SSD für 889 Euro, auch den iMac 21,5" 1,6 GHz (2015) gibt es für unter 1000 Euro.Das 2016er MacBook mit 256 GB Flash-Speicher steht ab 1169 Euro bereit, in der Konfiguration mit 512 GB sind es 1419 Euro. Die 2016er Serie des MacBook Pro 13,3" (ohne Touch Bar) kostet mindestens 1379 Euro. Wer das Konzept des Mac mini liebt und noch bereit ist, 1429 Euro für ein drei Jahre altes Modell auszugeben, der findet im Refurbished Store auch die Variante mit 16 GB RAM und 2 TB Fusion Drive.In der Preisspanne unter 2000 Euro gibt es das MacBook Pro 13,3" mit Touch Bar (1799 Euro), wahlweise auch mit 512 GB SSD (1989 Euro). Im iMac-Bereich führt Apple derzeit nur den 2014er iMac 5K mit Fusion Drive. 15"-Varianten des MacBook Pro gibt es zwar, allerdings aus der 2015er Serie vor der Umstellung auf Touch Bar. Der Preis liegt dann wie schon seit Monaten unverändert bei 1909 Euro.Das erste MacBook Pro 15" mit Touch Bar taucht ab 2269 Euro auf, beinhaltet dann 256 GB Flash-Speicher und einen 2,6 GHz Intel Core i7 (Quad Core). Das MacBook Pro 13,3" mit 1 TB Flash-Speicher und 2,9 GHz (Dual Core) kostet 2379 Euro. Sucht man nach dem MacBook Pro 15" in besserer Ausstattung, dann gibt es die Variante mit 512 GB Flash-Speicher ab 2469 Euro. Das derzeit teuerste Angebot im Refurbished Store ist der Mac Pro (2013) mit 3,6 GHz 6-Core. Was im Neukauf 3399 Euro wären, kostet generalüberholt 2889 Euro.