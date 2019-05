Apple bewirbt Trade-In als „letzte große Tat mit dem iPhone“

Do one last great thing with it

Für den Planeten

Emotionale Bilder begleiten die Message

Trade-In: gutes Gewissen für's gute Geschäft

Recycling, das schlagende Argument

Apple hat ein neues Werbefilmchen auf YouTube veröffentlicht, in dem iPhone-Nutzer dazu aufgefordert werden, ihr altes Gerät durch ein neues Modell auszutauschen. Der Slogan dazu lautet:(engl. Vollbringe eine letzte große Tat damit).In dem einminütigen Video erzählt eine sanfte weibliche Stimme den Zuschauern: „Du hast großartige Dinge mit deinem iPhone gemacht, aber irgendwann bist du bereit für etwas Neues.” Wer sein Altgerät bei Apple in Zahlung gebe, ermögliche dem Konzern, es wiederherzustellen und weiterzuverkaufen, damit „jemand Neues seine eigenen großartigen Dinge damit machen kann.“ Die Sprecherin weist daraufhin, Apple recycle die Materialien von iPhones, die an ihrem wahren Lebensende angekommen seien. „So oder so, du kannst weiterhin das tun, was du liebst, während du den Planeten respektierst," schließt der Text die Argumentationskette. Der Werbespot endet mit "Mach noch eine letzte tolle Sache damit."Apple zeigt den längsten Teil des Videos Bilder auf einem älteren iPhone, die die „großartigen Dinge“ belegen, die der Nutzer mit seinem Gerät erlebt hat oder ein neuer Besitzer erleben wird. Dazwischen verschwinden Aufkleber von einem Gehäuse wie von Gesiterhand. Ein hello-Anfangsbildschirm symbolisiert schließlich die „Wiederauferstehung“ des Altgeräts in neuen Händen. Während der Recycling-Aussagen zeigt der Bildschirm Naturfotos. Am Schluss gibt eine Hand das Altgerät zu einer anderen und erhält von dieser ein aktuelles in der Verpackung.Naheliegenderweise taucht die geschäftliche Seite des Trade-In-Handels in dem Video nicht auf. Apple versucht mit diesem Instrument, gegen den anhaltenden Verkaufsrückgang der iPhones zu steuern. Der Konzern bietet seine neuen Modelle zu einem vergünstigten Preis an, wenn Kunden dafür ihr altes iPhone abgeben. Beobachter sehen den Deal kritisch, da der Preisnachlass nicht besonders hoch ist und andere Stellen – vor allem für funktionierende Vorgänger – bessere Offerten liefern. Bequemer als sein altes Eisen bei einer Handelsplattform oder einem der vielen Reseller anzubieten, ist Apples Programm allemal. Zudem Apple verlangt auch nicht, das Gerät vorher zu testen und es gibt im Nachhinein keine Probleme. Bei der Abwicklung orientiert sich der Konzern an vielen Resellern, die ebenfalls gebrauchte Elektronik zu Festpreisen ankaufen.Doch statt auf die Minimal-Unterschiede zu anderen Resellern aufzubauen, konzentriert sich der Clip auf das Kernargument, bei dem kein anderer Anbieter mithalten kann. Apple ist nachweislich in der Lage die Materialien und Komponenten der Altgeräte sinnvoll wiederaufzubereiten. Schließlich hat der Konzern die iPhones herstellen lassen und kennt daher ihren Aufbau, den Materialmix und die verwendeten Rohstoffe sowie deren Position genau. Zum anderen nutzt Cupertino die Gelegenheit, sich als besonders ökologisches Unternehmen darzustellen.