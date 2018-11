Apple veröffentlicht Umweltreport zu Mac mini und MacBook Air

Mac mini mit mehr recycelten Materialien

Apple hat die Umweltberichte für die Neuauflagen von Mac Book Air und Mac mini veröffentlicht. Darin führt der Konzern auf, wie umweltfreundlich die Produktion der Geräte ausfällt. Während einige Zahlen überraschen, fallen andere kaum ins Gewicht.Die Neuauflage zeigt schon deutlich Apples Ambitionen, verstärkt wiederverwertete Werkstoffe zu verwenden. In der Fußabdeckung stecken laut Umweltreport 60 Prozent Recyclingkunststoff. Das Aluminium des Gehäuses stammt komplett aus zurückgewonnenen Aluminium. Apple nutzt 100 Prozent der Fasern für die Verpackung aus Recyclingquellen oder "Responsible Sources" (Quellen, die zertifiziert für ihren verantwortlichen Umweltumgang sind). Der recycelte Anteil beträgt dabei 37 Prozent. 96 Prozent der Verpackungsbox besteht aus diesen Fasern. Ansonsten verweist Apple auf seine lange Verbotsliste für Substanzen wie Arsen, Beryllium oder Brom.Es fällt auf, dass Apple Lüfter verbaut, die zu 27 Prozent aus Bio-Kunststoff hergestellt worden sind. Zudem gibt der Hersteller detaillierte Angaben zum Co2-Fußabdruck, der im Vergleich zum Vorgängermodell um 45 Prozent gesunken sei. Fast die Hälfte (44 Prozent) der 226 Kilogramm im Lebenszyklus des Desktop-Computers gehen dabei auf den Transport zurück. 53 Prozent fallen bei der Produktion an.Das Gehäuse von Apples neustem Notebook besteht ebenfalls komplett aus wiedergewonnenem Aluminium, dasselbe gilt für das Lötzinn auf der Hauptplatine. 35 Prozent recyceltes Plastik verbaute Apple in den Lautsprechern und Lüftern. Die Co2-Emissionen (Modell mit 128 GB SSD: 176 kg) liegen 47 Prozent unter denen des Vorgängers. 17 Prozent macht dabei der Transport aus, die Produktion fällt mit 77 Prozent anscheinend sehr viel aufwendiger aus als beim Mini-Mac.Zudem führt der Umweltbericht auf, die Verpackung enthalte 87 Prozent weniger Plastik als im Vorgängermodell. Für die verwendeten Fasern gilt dasselbe wie für die Box des Mac mini. 46 Prozent stammen dabei aus dem Wiederverwertungskreislauf, der Rest der Holzfasern kommt aus zertifizierten Wäldern . Apple weist bei beiden Modellen daraufhin, dass Kunden ihre Altgeräte kostenlos zur Wiederverwertung an Apple zurückgeben können (Apple GiveBack).