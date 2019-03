Apple als einziger gegen Spotify und Co.: Streit um Tantiemen-Erhöhung für Songwriter

Streaming-Größen äußern große Bedenken

Lob für Apple vonseiten der Songwriter

Während Streaming-Dienste wie Spotify klassischen Musikmedien wie der CD immer mehr den Rang ablaufen, sehen sich Songwriter in vielen Fällen deutlich niedrigeren Tantiemen für ihre Werke als zu früheren Zeiten ausgesetzt. Das amerikanische Copyright Royalty Board (CRB) hat daher im letzten Jahr entschieden, eine Steigerung der Zahlungen an Songwriter um 44 Prozent durchzusetzen.Die Streaming-Anbieter Spotify, Google, Pandora und Amazon verlangen eine Rücknahme der Erhöhung und wollen sich gegen den Entscheid des CRB gerichtlich zur Wehr setzen. Einer der Streaming-Größen in den USA beteiligt sich allerdings nicht an der Initiative gegen die gestiegenen Künstler-Tantiemen: Apple.Spotify, Google, Pandora und Amazon äußerten in einer gemeinsamen Stellungnahme ihre Bedenken gegen die Maßnahem des Copyright Royalty Board. Es gehe um „ernste verfahrensrechtliche“ Probleme, die mit der Initiative des CRB in Zusammenhang stehen. Wenn der Entschluss erhalten bliebe, ergäben sich daraus Schäden sowohl für Lizenzinhaber als auch Urheberrechts-Eigentümer. Die Internet-Riesen wenden sich daher an den U.S. Court of Appeals, um Einspruch einzulegen und die Zahlungserhöhungen auf dem juristischen Weg möglichst noch zu stoppen.Apple ist Variety zufolge der einzige unter den großen Streaming-Dienstleistern, der nicht gegen den CRB-Entscheid vorgehen möchte und sich entsprechend auch nicht an der gerichtlichen Maßnahme der Wettbewerber beteiligt.David Israelite, Chef der National Music Publishers' Association (NMPA), verurteilt das Vorgehen von Spotify, Google, Pandora und Amazon scharf. Die Unternehmen erklären Songwritern damit den Krieg, so Israelite in einem ersten Statement. Spotify und Amazon gehe es lediglich darum, auf „beschämende Art ihre Ausgaben um fast ein Drittel zu senken.“ Darüber könnten auch keine Partys für Interpreten oder Billboard-Anzeigen mit Glückwünschen für Songwriter hinwegtäuschen: „Diese großen Tech-Tyrannen empfinden weder Respekt noch Wertschätzung für Songwriter, die ihr Geschäftsmodell (gemeint sind Unternehmen wie Spotify; Anm. d. Red.) erst möglich machen.“Apple hingegen lobt der NMPA-Chef für den Verzicht des Unternehmens, sich am Einspruch der Konkurrenten zu beteiligen: „Wir danken Apple Music dafür, dass es die Entscheidung des CRB akzeptiert und weiterhin ein Freund der Songwriter ist.“