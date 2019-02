Apple als Comedy-Produzent: Videospiel-Entwicklerstudio im Mittelpunkt des Geschehens

Hollywood-Stars und Serien-Veteranen

Spiele-Entwicklerstudio als Schauplatz

Apple startet dieses Jahr einen Video-Streamingdienst, der etablierten Wettbewerbern wie Netflix, Amazon Prime Video und Co. Konkurrenz machen soll – das gilt mittlerweile als sicher. Damit das Abo-Angebot eine Chance auf dem hartumkämpften Streaming-Markt hat, benötigt Apple zahlreiche hochkarätige Eigenproduktionen. Zu den schon seit längerem in der Mache befindlichen Film- und Serien-Projekten des Unternehmens kommt ein jetzt erst bekanntgewordenes Comedy-Format hinzu, so Deadline.Zum Ensemble der noch namenlosen Comedy-Serie zählt Hollywood-Schauspieler F. Murray Abraham, der 1985 den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Darbietung des Antonio Salieri im Blockbuster „Amadeus“ bekam. Auch Imani Hakim (The Gabby Douglas Story, Everybody Hates Chris), Charlotte Nicdao (Thor: Ragnorak, Camp) und Jessie Ennis (Better Call Saul, Veep) sind dabei. Macher und zusätzliche Darsteller der Serie sind Charlie Day und Rob McElhenney, die schon in der Erfolgsserie „It’s Always Sunny in Philadelphia“ mitwirkten.Schauplatz der Handlung wird Deadline zufolge ein Entwicklerstudio für Videospiele sein. Es gehe darum, die alltäglichen Kompliziertheiten des Miteinanders auf lustige und innovative Art darzustellen. Das Entwickler-Team setzt sich unter anderem aus dem schon etwas in die Jahre gekommenen Autor C.W. Longbottom (Abraham), der Chefentwicklerin Poppy (Nicdao) und dem glücklosen Produzenten David (David Hornsby) zusammen. Hinzu kommen die beiden Spieletesterinnen Rachel (Ashly Burch) sowie Dana (Hakim) und der dominant auftretende Brad (Danny Pudi), der in der Finanzabteilung des Studios arbeitet. Apple soll den Startschuss für die Comedy-Serie schon im August 2018 gegeben haben.Berichten zufolge plant das Unternehmen den Marktstart des hauseigenen Video-Abo-Services für Mitte April. Apple arbeitet momentan an rund 20 Eigenproduktionen. Welche davon schon zur Erstveröffentlichung für Kunden verfügbar sind, ist nicht bekannt. Für den Anfang sollten sich Interessenten aber auf eine deutlich geringere Anzahl an Apple-Starttiteln einstellen, da diverse Formate noch mitten in der Produktion sind.