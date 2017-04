Apple aktualisiert Pages, Numbers & Keynote für macOS & iOS

Sowohl für macOS als auch iOS hat Apple kleinere iWork-Updates veröffentlicht. Es handelt sich dabei um kleine Folge-Aktualisierungen nach den größeren Updates Ende März, weswegen auch nur ein kleiner Sprung in den Versionsnummern erfolgt. Im Wesentlichen handelt es sich daher um Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen.Für macOS liegt Pages in Version 6.1.1 vor, während Numbers Version 4.1.1 und Keynote Version 7.1.1 erreichen. Im Fall von iOS gibt es analog eine einheitliche Nummerierung auf Version 3.1.1 . Zu den Neuerungen des März-Updates gehörte übrigens die Möglichkeit, passwortgeschützte Dokumente fortan per Touch ID zu entsperren. Darüber hinaus hatte Apple in Pages eine Dokumentverknüpfung eingeführt, in Numbers die Bearbeitung von Datenfeldern angepasst sowie in Keynote die Kompatibilität mit älteren Versionen verbessert.Alle Apps sind seit kurzem für alle Nutzern vollständig kostenlos erhältlich, waren aber in den zurückliegenden Jahren ohnehin Bestandteil des Lieferumfangs neuer Macs, iPhones und iPads. Mindestanforderung für die aktuellen Mac-Versionen ist macOS 10.12, währen die iOS-Varianten mindestens iOS 10.0 erfordern.