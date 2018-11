Apple-Werbung: 5 Gründe, warum das iPad Pro dein nächster Computer sein sollte

Es ist schneller als die meisten Computer

Es ist flexibler: Es ist eine Kamera, ein Scanner, ein Notizblock, ein Kino, ein Musikstudio, ein Buch... und ein Computer

Es kann wegen LTE-Konnektivität überall genutzt werden

Es ist einfach zu nutzen

Es bietet Unterstützung für den Apple Pencil

Der globale Tablet-Markt schrumpfte in den letzten Jahren deutlich – Apple konnte zuletzt durch neue, günstigere iPad-Modelle die Talfahrt der eigenen Tablets bremsen. Doch die Marktsituation ist alles andere als günstig: In den USA erreichte Apple zuletzt einen so hohen Marktanteil, dass kaum noch neue Kunden unter Nutzern anderer Tablets zu finden sind.Apple zielt daher schon seit längerem darauf ab, Interessierten das iPad als Ersatz für einen echten Computer schmackhaft zu machen. Auch der neuste Spot bezüglich des 2018er iPad Pro verfolgt diese Strategie:Im Video nennt Apple fünf Gründe, warum das iPad Pro der bessere Computer ist:Apple befindet sich in dem Dilemma, dass der eigene Konzern dem iPad Pro Konkurrenz macht. Laptops sind in den vergangenen Jahren durch dünnere Gehäuse, weniger Gewicht und längere Akkulaufzeit immer portabler geworden. Zwar kann das iPad Pro durch die sehr performanten A12X-Prozessoren einige MacBooks überflügeln – der limitierende Faktor beim iPad ist und bleibt aber iOS, wie erneut die meisten Testberichte zum 2018er iPad Pro folgerten.