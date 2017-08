Apple Watch: iOS-11-Beta deutet auf neue Workouts hin

Fitness, Kraftsport und Tanzen

Die im Juli veröffentlichte Firmware von Apples Siri-Lautsprecher HomePod gab bereits mutmaßliche Features des iPhone 8 preis. Codezeilen aus der jüngsten Betaversion von iOS 11 deuten jetzt ebenfalls auf mögliche Funktionen eines anderen Apple-Geräts hin.Konkret geht es um diverse Icons für die Apple-Watch-App des iPhones, die auf neue Workouts im Zusammenspiel mit Apples Fitness-UI-Framework hinweisen . Dazu gehören Übungen aus den Bereichen Fitness, Kraft und Ausdauer. An Sportarten sind unter anderem American Football, Baseball, Bowling, Klettern und Skifahren vertreten. Auch Trainingseinheiten zu Kampfsportarten stehen zur Auswahl, zudem Tanzen und sogar Fischen.Zwar sind einige der Workouts auch in der aktuellen Beta von watchOS 4 zu finden. Da jedoch viele der neuen Apple-Watch-Sportübungen bislang nur in der iOS-11-Beta auftauchen, gibt es Vermutungen, wonach eine gewisse Anzahl der Workouts ausschließlich von der dritten Generation der Apple Watch unterstützt werden.Apple könnte die neuen Sportübungen als Verkaufsanreiz für die Apple Watch 3 verwenden und entsprechend als Exklusivfeature vermarkten, obwohl Workouts normalerweise keine aktualisierte Hardware voraussetzen. Nutzer der Apple Watch Series 1 und 2 würden dadurch hinsichtlich der neuen Sportangebote leer ausgehen.Die Apple Watch 3 bietet als größte Hardware-Neuerung wahrscheinlich ein LTE-Modul für den mobilen Datenaustausch . Um Platz im Gehäuse zu sparen, soll Apple Meldungen zufolge auf die Abwärtskompatibilität zu UMTS (3G) verzichten. Eine Telefoniefunktion sei zunächst nicht vorgesehen, könnte in einem späteren Update laut des gut informierten Apple-Experten Ming-Chi Kuo aber nachgereicht werden. LTE wird dem Bericht zufolge per eSIM integriert, was dazu führen könnte, dass das Feature mangels eSIM-Unterstützung einiger Provider zunächst nicht in allen Ländern verfügbar ist.Apple präsentiert die dritte Generation der Apple Watch höchstwahrscheinlich zusammen mit dem iPhone 8, iPhone 7s und 7s Plus sowie dem Apple TV 5 . Das Event soll am 12. September stattfinden.