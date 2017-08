iPhone-Event am 12. September?

Hinweise auf die zweite Septemberwoche

Die französische Seite Mac4Ever will nun aus verschiedenen Quellen der französischen Telekommunikationsunternehmen Orange und SFR erfahren haben, dass Apple Dienstag, den 12. September, für den Event vorgesehen habe. Dieser Tag fällt in den ohnehin wahrscheinlich Bereich der ersten beiden September-Wochen. In der Tat nutzte Apple schon einmal einen 12. September für eine iPhone-Präsentation: Am 12. September 2012 stellte Tim Cook das iPhone 5 vor.Sollte sich dieser Termin bestätigen, sähe der folgende Zeitplan wie folgt aus. Am darauffolgenden Freitag, also am 15. September, könnten die neu vorgestellten Modelle vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart würde genau eine Woche später, also am 22. September erfolgen. Kurz zuvor, am 20. September, stünde die Freigabe von iOS 11 an. Trotz der Hinweise aus Frankreich bleibt zu betonen, dass auch die Woche ab dem 4. September durchaus in Apples üblichen Zeitplan passen würde. Endgültige Klarheit erhalten wir erst mit Apples offizieller Einladung in der kommenden oder spätestens übernächsten Woche.Auf dem Programm der nächsten Apple-Keynote steht so gut wie sicher das iPhone 8, wie auch immer es dann auch offiziell heißen mag. Für das Jubiläums-Modell ist ein randloses OLED-Display, ein Glasgehäuse sowie kabelloses Laden und eine 3D-Kamera für Gesichtserkennung geplant. Evolutionäre Weiterentwicklungen der aktuellen Modelle (bisher als iPhone 7s und 7s Plus bekannt) flankieren das Premium-iPhone. Weiterhin könnte Apple auch die in letzter Zeit häufiger genannten Apple Watch Series 3 oder Apple TV 5 vorstellen.