Apple Watch 3: LTE ja, 3G nein, Anruffunktion später

Telefonie nachreichbar?

3G, eSIM, Qualcomm

Wenn Apple in diesem Jahr die dritte Generation der Apple Watch auf den Markt bringt, dürfte sie sehr viel unabhängiger vom iPhone sein als die bisherigen Modelle. Alle Beobachter sind sich einig, dass zumindest einige der neuen Smartwatches über einen eigenen LTE-Chip verfügen, also ohne verbundenes iPhone ins Internet kommen. Ming-Chi Kuo, bekannt als einer der verlässlichsten Apple-Beobachter der letzten Jahre, hat seine Prognosen zu diesem Thema in einer Mitteilung an Investoren nun noch einmal präzisiert.So geht er davon aus, dass der Mobilfunkchip in erster Linie für Datenübertragung im Web genutzt werden soll. Telefonie über Mobilfunk sei »in diesem Jahr« nicht vorgesehen. Diese Formulierung lässt aufhorchen, denn sie suggeriert, dass sie mit einem späteren Update durchaus nachgereicht werden könnte. Spätestens dann wäre der Moment, in dem sich die Uhr so verwenden lässt wie diejenige von Michael Knight in der 80er-Erfolgsserie »Knight Rider«. Aber selbst ohne dedizierte Telefon-Funktion wäre Kontaktaufnahme über Lösungen wie FaceTime auch mit einem reinen LTE-Datenchip möglich.Kuos weitere Informationen betreffen die Antenne. Um ihre Integration in das kleine Gehäuse zu erleichtern, verzichte Apple auf 3G-Verbindungen. Auch dies könnte ein Grund für das Fehlen der Telefonie-Funktion sein. Das Identitätsmodul (SIM) werde nicht in Form einer physischen Karte, sondern als eSIM realisiert. Da es aber einige Mobilfunkanbieter gibt, die eSIM nicht unterstützen, bestehe die Gefahr, dass das LTE-Feature in manchen Ländern und Regionen bis auf Weiteres nicht unterstützt werden könne. Der LTE-Chip selbst werde von Qualcomm gefertigt; frühere Berichte gingen eher von Intel als Zulieferer aus, nicht zuletzt auch wegen der akuten Querelen zwischen Apple und Qualcomm.Mit dem Start der Apple Watch 3 wird entweder im Rahmen der iPhone-Vorstellung oder spätestens im vierten Quartal 2017 gerechnet. Entgegen früher Prognose sind sich die Beobachter inzwischen weitgehend einig, dass es erneut keine Änderungen am Design der Uhr geben wird.