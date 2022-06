Apple Watch bleibt globaler Bestseller – aber Samsung holt auf

Smartwatch-Verkäufe steigen um 13 Prozent



Quelle: Counterpoint Research

Quelle: Counterpoint Research

Apple verkauft mehr als doppelt so viele Uhren wie Samsung

Europäischer Smartwatch-Markt stagniert

Sogenannte Wearables, also am Körper getragene Gadgets, haben mittlerweile einen erheblichen Anteil an Apples wirtschaftlichem Erfolg. In den vergangenen drei Jahren konnte die entsprechende Sparte des Unternehmens ihren Umsatz verdoppeln. Maßgeblichen Anteil daran hat natürlich die Apple Watch. Die vernetzte Uhr aus Cupertino ist seit vielen Jahren vor allem dank ihres Funktionsreichtums das weltweit am häufigsten verkaufte Gerät dieser Art. Im vergangenen Quartal konnte ein Mitbewerber im Hinblick auf den Marktanteil zwar ein wenig aufholen, Apples Vorsprung ist aber nach wie vor gewaltig.Der weltweite Smartwatch-Markt ist von Januar bis März 2022 trotz Corona-Lockdowns in China, Halbleiterkrise und Ukraine-Krieg weiter gewachsen, und zwar kräftig. Die Absatzzahlen legten laut der aktuellen Analyse von Counterpoint Research im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent zu. Etwa in gleicher Größenordnung konnte Apple die Verkäufe der Apple Watch steigern, der Zuwachs belief sich auf 14 Prozent. Der Marktanteil des kalifornischen Unternehmens erhöhte sich dadurch leicht: Von 35,9 Prozent im ersten Quartal des vergangenen Jahres kletterte er auf nunmehr 36,1 Prozent. Die Marktforscher rechnen damit, dass Apple bis Ende 2022 noch höhere Werte erreichen wird.Stärker als Apple konnte Samsung zulegen. Der südkoreanische Konzern verzeichnete im Quartalsvergleich einen Zuwachs bei den Absatzzahlen in Höhe von 46 Prozent. Zu verdanken ist das Counterpoint Research zufolge der neuen Galaxy Watch 4. Mit einem globalen Marktanteil von jetzt 10,1 Prozent (Q1 2021: 7,8 Prozent) verringerte Samsung den Abstand auf Apple zwar ein wenig, das kalifornische Unternehmen verkaufte allerdings immer noch zweieinhalb mal so viele Smartwatches wie der Zweitplatzierte. Den dritten Rang belegte im ersten Quartal diese Jahres der chinesische Hersteller Huawei (7,2 Prozent), gefolgt von Xiaomi (5,0 Prozent) und Garmin (4,3 Prozent).Die Marktforscher verzeichneten allerdings erhebliche regionale Unterschiede. Während die Absatzzahlen in Nordamerika und China um sechs beziehungsweise acht Prozent anstiegen, stagnierten sie in Europa. Ursache hierfür ist Sujeong Lim von Counterpoint Research zufolge eindeutig der russische Überfall auf die Ukraine. Der anhaltende Krieg wird sich ihrer Einschätzung nach im laufenden Quartal noch stärker negativ auf den europäischen Smartwatch-Markt auswirken.