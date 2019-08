Apple-Watch: Viele Bänder ausverkauft vor Ankündigung der Series 5

Viele Bänder ausverkauft

Ähnliche Situation vor Start der letzten Generation

Wenig zur Series 5 bekannt – nur Produktpflege?

Apple wird wahrscheinlich eine neue Generation der Apple Watch zusammen mit den neuen 2019er iPhone-Modellen ankündigen – aufgrund eines Screenshots in der aktuellen iOS-13-Beta ist anzunehmen, dass am 10. September die Präsentation erfolgt. Kürzlich sickerte aus der aktuellen watchOS-Beta durch, dass es wohl neben Gehäusen aus Aluminium und Edelstahl auch neue Varianten geben wird: nämlich aus Titan und Keramik Nun gibt es noch einen weiteren Hinweis auf neue Watch-Modelle: Viele zuvor verfügbare Armbänder sind nun in den Apple Stores ausverkauft. Dies betrifft viele Sport-Bänder wie auch die Sport-Loop-, Nike und Hermés-Armbänder. Die Verfügbarkeit variiert zwischen den einzelnen Ländern – trotzdem ist dies ein starkes Indiz, dass Apple die Einführung einer neuen Watch-Generation plant.Schon vor der Ankündigung der Series 4 waren viele Armbänder bereits Wochen vor der Präsentation ausverkauft – ähnlich der aktuellen Situation. Es ist davon auszugehen, dass Apple zusammen mit der Series 5 auch neue Armbandvarianten und Farben vorstellen wird.Bisher ist, abgesehen von den neuen Gehäusevarianten, noch nichts stichhaltiges durchgesickert, welche neuen Features die Series 5 mitbringen wird. Da die Apple Watch mit der Series 4 maßgeblich überarbeitet wurde, könnte es sich bei der Series 5 eher um Produktpflege anstatt eines großen Updates handeln.