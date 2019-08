Apple Watch Series 5: Titanium- und Keramik-Modell in watchOS 6 aufgetaucht

Hinweise in watchOS 6 Beta 7

Die allererste Apple Watch der "Series 0" konnte mit einem echten Gold-Gehäuse erworben werden – damals versuchte Apple, die Watch als Fashion-Accessoire zu positionieren. Dies ging nach hinten los , die überaus teure "Watch Edition" verkaufte sich aufgrund des hohen Preises von bis zu 18.000 Euro mehr als schlecht. Danach positionierte Apple die Watch verstärkt Fitness-Tracker und kann sich seitdem über stetig steigende Verkaufszahlen freuen. Apple ist mit der Watch so erfolgreich, dass sogar die höchsten Umsatzzahlen des damaligen iPods übertroffen werden.Bei der Apple Watch Series 2 und 3 eliminierte Apple das Gold-Gehäuse, führte aber ein neues Keramik-Gehäuse ein. Auch dies schien sich aufgrund des Preises von über 1.000 Euro nicht sonderlich gut zu verkaufen – die Folgeversion steht nur mit Edelstahl- oder Aluminium-Gehäuse zum Kauf bereit. iHelpBR hat in den Tiefen von watchOS 6 nun allerdings strichhaltige Hinweise auf neue Gehäuse-Varianten entdeckt: Screenshots nach soll die Apple Watch Series 5 mit einem Titanium- und Keramik-Gehäuse daherkommen:Diese Art von Grafiken werden beim ersten Start der Apple Watch gezeigt, bevor diese mit einem iPhone gekoppelt sind. Dort ist die Größe der Uhr wie auch die Gehäuseart eingeblendet. Den Bildern nach wird zumindest die große Variante der Series 5 in den selben Ausmaßen daherkommen wie die aktuelle Series 4: nämlich mit 44mm.Noch ist natürlich nicht bekannt, ob die neuen Gehäusevarianten sofort zum Starttermin der Apple Watch Series 5 im Herbst zur Verfügung stehen oder ob Apple diese zu einem späteren Termin vorstellen wird. Derzeit wird angenommen, dass Apple die neue Generation der Watch am 10. September zusammen mit den neuen iPhone-Modellen der Öffentlichkeit präsentieren wird.