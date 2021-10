Apple Watch Series 7: Erste Erfahrungen und Testberichte

Kritikpunkte bleiben, Apple Watch wurde dennoch besser

Bekanntlich stattet Apple schon vor der Auslieferung neuer Hardware ausgesuchte Medienvertreter mit Testgeräten aus. Noch ist die Apple Watch Series 7 nicht verschickt, allerdings lüftete Apple nun die Pressesperre und es gibt daher zahlreiche Erfahrungs- und Testberichte zur neuen Uhrengeneration (Store: ). Insgesamt fällt das Fazit dabei wenig überraschend aus: Es handelt sich um eine großartige Smartwatch. Wie es The Verge in Worte fasst: Längst ist die Apple Watch eine Klasse für sich, vergleichbare Produkte gibt es auf dem Markt nicht. Keine andere Uhr eignet sich besser für iPhone-Nutzer, keine ähnliche Funktionalität steht Android-Anwendern zur Verfügung. Zwar besetzen die verschiedenen Fitness-Tracker ihre jeweils eigene Nische, als Computer am Handgelenk eigne sich aber kein Produkt besser als die Apple Watch.An den von The Verge geäußerten Kritikpunkten hat sich zwar seit Jahren nichts geändert (Akkulaufzeit, fehlende Qi-Unterstützung, fehlender Markt für Drittanbieter-Ziffernblätter), dennoch verbesserte Apple das Produkt ein weiteres Mal. Im Alltagsgebrauch zu loben sei dabei das größere Display sowie die Möglichkeit, mehrere Timer gleichzeitig anzulegen – und zwar Dank watchOS 8. Natürlich hätten sich viele Nutzer weitreichendere Neuerungen gewünscht und zeigten sich daher enttäuscht, dies schmälere aber nicht Qualität und Leistung der Series 7. Engadget nahm Apples Versprechen unter die Lupe, man könne die neue Watch-Generation nun sehr viel schneller aufladen. Tatsächlich offenbarte der direkte Vergleich große Fortschritte, denn in weniger als einer Stunde waren bereits 100 Prozent erreicht – die Apple Watch SE befand sich nach derselben Zeit nur bei 60 Prozent. Dennoch weise die Uhr Schwächen bei der Verwendung als Schlaftracker auf, immerhin müsse der Nutzer vor dem Zubettgehen noch einmal laden.In einem Testbericht von Cnet lautet das Fazit, die Series 7 fühle sich eher nach einer Series 6s an. Das größere Display mache die Bedienung angenehmer, vor allem auch angesichts der neuen Tastatur, dennoch handle es sich um ein wenig spektakuläres Upgrade. Auch Cnet führt den immer wieder diskutierten Aspekt der Akkulaufzeit auf. Da Apple seit der ersten Watch-Generation mit 18 Stunden kalkuliert, ist es wenig wahrscheinlich, dass sich an diesem Punkt irgendwann einmal etwas ändert.