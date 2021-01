Apple Watch: Series 7 angeblich mit Glukose-Bestimmung & Patente rund um Diabetes-Management

Neues Patent: Zucker-Coach

Samsung Smartwatch mit Blutzucker-Bestimmung: Zieht die Apple Watch nach?

Gigantischer Markt – Hohe Hürden

Seit der Vorstellung der Apple Watch im Jahr 2014 rückt Fitness und Gesundheit immer mehr in den Fokus der Smartwatch: Neue Sensoren, wie beispielsweise der Sauerstoffgehaltssensor der Apple Watch Series 6, liefern detaillierte Messwerte über den Träger. Schon vor einigen Jahren kamen Gerüchte auf, dass Apple an Sensorik zur Bestimmung des Blutzuckers forscht. Denn nicht nur Diabetiker können hiervon profitieren – auch Stoffwechselgesunde erhalten wichtige Informationen über die Ernährungsgewohnheiten.Apple bekam kürzlich vom United States Patent and Trademark Office ein neues Patent zugesprochen, in welchem der Konzern detailliert einen digitalen Assistent beschreibt, welcher Hinweise zur Ernährung aufgrund des Blutzuckerverlaufs gibt. Das Patent beschreibt zwar eher allgemein, wie ein digitaler "Health-Coach" funktioniert, geht aber an diversen Stellen auf Ernährung und Blutzucker ein. Ein mögliches Einsatzfeld sei laut dem Patent, dass Prä-Diabetiker besser die Zusammenhänge zwischen Essen und Blutzucker verstehen. ETNews veröffentlichte einen Bericht, wonach die Samsung Galaxy Watch 4 Sensorik für eine nicht-invasive Blutzuckermessung mitbringt. Hier wird nicht, wie bei aktuell im Handel befindlichen Glukose-Sensoren, ein kleiner Platin-Faden in das Gewebe des Trägers implantiert, sondern der aktuelle Blutzucker durch die Haut ermittelt. Zum Einsatz kommt dem Bericht nach die Raman-Spektroskopie : Ein Laser wird auf die Haut des Trägers gerichtet und die reflektierten Wellenlängen lassen Rückschlüsse auf den Blutzucker zu.Dem Bericht nach arbeitet Apple an einer ähnlichen Technologie und ist derzeit dabei, diese vom Prototypen zum kommerziellen Produkt zu bringen. Apple muss die Technologie außerhalb der Laboratorien testen und die zu erwartenden Kinderkrankheiten ausmerzen, bevor eine Apple Watch mit dieser Sensorik auf den Markt kommen könnte. Der Bericht geht davon aus, dass dies aber bereits mit er Apple Watch Series 7, welche im kommenden Herbst erscheint, der Fall ist. Die Samsung Galaxy Watch 4 wird ebenfalls im Herbst 2021 erscheinen.Aktuell befinden sich diverse Anbieter von CGM-System (Continuous Glucose Monitoring) auf dem Markt Markt – die drei größten Anbieter sind Dexcom, Medtronic und Abbott. Fast alle solcher Systeme haben folgende Gemeinsamkeiten: Sie sind invasiv, teuer und haben nur eine begrenzte Tragedauer von 7 bis 14 Tagen.Bei einer nicht-invasiven Methode dürfte die Tragedauer nicht begrenzt sein, so dass ein Wechsel des Sensors wie bei herkömmlichen CGM-Systemen nicht notwendig ist. Aus diesem Grund könnte eine solche Smartwatch erheblich günstiger sein als vergleichbare invasive CGM-Systeme. Sensoren von Dexcom oder Medtronic kosten pro Monat mehrere Hundert Euro. Bewilligten früher Krankenkassen CGM-Systeme aufgrund der hohen Kosten nur in Sonderfällen, gehört die kontinuierliche Glukosemessung in Industrienationen zunehmend zur Standardbehandlung des Typ-1-Diabetes.Sollten Apple und Samsung Zulassungen für eine verlässliche, nicht-invasive Messung erhalten, könnte dies den Milliarden-Markt rund um CGM-Systeme ganz gehörig durcheinanderwirbeln. Doch die Hürden für eine Zulassung als medizinisches Produkt sind hoch: Erst müssen die Apple Watch oder Galaxy Watch zeigen, dass verlässlich bei hohem und niedrigem Blutzucker gewarnt wird und dass äußere Einflüsse die Messwerte nicht beeinträchtigen.