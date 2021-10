Apple Watch Series 7 in Kürze verfügbar – Apple nimmt ab 14 Uhr Bestellungen an

Apple Watch Series 7 – Neuerungen

Preisgestaltung der Series 7

Apple Watch Series 7 – Lohnt sich der Umstieg?

Für alle, die auf den Verkaufsstart der neuen Apple Watch 7 hinfiebern, ist der Moment bald gekommen. Dreieinhalb Wochen nach dem Herbst-Event nimmt Apple ab 14 Uhr nämlich Bestellungen an. Wie üblich verstreichen bis zur Auslieferung einer aktualisierten Hardware-Generation noch ein paar weitere Tage, denn erst am Freitag kommender Woche (15. Oktober) stellt Apple die Geräte dann zu. Der Apple Online Store ist bereits vom Netz gegangen, um sich auf die Series 7 vorzubereiten. Auf Apples Amazon-Kanal gibt es ebenfalls eine spezielle Seite für die Series 7, es ist aber unbekannt, ob Vorbestellungen ab heute möglich sind: Das Design der neuen Watch-Generation unterscheidet sich angesichts des etwas größeren Displays etwas vom Vorgänger, die generelle Designsprache bleibt aber gleich. Besagter Zuwachs macht es möglich, erstmals eine komplette Tastatur verwenden zu können, auch neue Ziffernblätter stehen zur Verfügung. Apple verspricht zudem 33 Prozent kürzere Ladezeit. Ansonsten sind die Neuerungen recht übersichtlich, auch der S7-Chip gleicht weitestgehend dem S6 der vorherigen Generation.Die Apple Watch Series 7 ist ab 429 Euro erhältlich, dafür erhält man die Aluminium-Variante mit kleinem Display und Sportarmband. Wir aktualisieren die Meldung, sobald es Details zu den Varianten mit großem Display sowie Edelstahlgehäuse gibt. Auszugehen ist aber von 729 bzw. 779 Euro für Edelstahl, dies entspräche ebenfalls den Preisen der vorherigen Serie.Weiterhin verfügbar bleiben übrigens die Modelle Apple Watch SE ab 299 Euro sowie die Apple Watch Series 3 ab 219 Euro. Für letztere ist aber keine Kaufempfehlung auszusprechen, denn trotz günstiger Einstiegspreise bietet die vor vier Jahren eingeführte Smartwatch kaum noch adäquate Leistung – und sicher auch keine Software-Updates über weitere fünf Jahre hinweg.Wer eine Apple Watch der 2020er Serie besitzt, findet bis auf das größere Display und kürzere Ladezeiten keine großen Verbesserungen vor. Ohnehin gibt sich die Uhr per interner Seriennummer weiterhin als 6er Version aus, da es sich um ein vergleichsweise kleines Update handelt. Im Vergleich zur Series 5 erhalten Kunden zudem einen Sauerstoffsensor, wer von der Series 4 umsteigt, kann auf ein "Always On"-Display und den Kompass setzen. Den größten Sprung gibt es hingegen beim Wechsel einer Series 3 oder älter – in diesem Fall hat man das wesentlich größere Display, EKG-Funktionen und bessere Bewegungs- und Beschleunigungssensoren hinzugewonnen.