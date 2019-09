Apple Watch Series 5: Ein Blick hinter das stets aktive Display

OLED-Display auf Basis von LTPO



Apple Watch 4 hatte schon LTPO

Drei weitere Komponenten erforderlich

Kein Alleinstellungsmerkmal

Bislang zeigten Apples Smartwatches die Uhrzeit und weitere Informationen nur an, wenn man sie durch eine Armbewegung oder einen Druck auf die Krone aktivierte. Die im Rahmen des September-Events vor wenigen Tage präsentierte Apple Watch Series 5 hingegen verfügt trotz unveränderter Akkulaufzeit über ein ständig aktives Always-on-Display. Ermöglicht wird das durch eine Kombination von technischen Features – von denen allerdings offenbar nicht alle wirklich neu sind.Die Apple Watch Series 5 verfüge als einziges derartiges Gerät über ein OLED-Display auf der Basis einer Technik namens Low Temperature Polysilicon Oxide ( LTPO ), erklärte Apple-Manager Stan Ng bei der Vorstellung des neuen smarten Zeitmessers. Diese erlaubt unter anderem eine dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenz und kann daher besonders energiesparend zu Werke gehen. Das allein allerdings erklärt noch nicht, dass die Apple Watch Series 5 trotz ihres stets aktiven Displays nach Ngs Angaben die selbe Akkulaufzeit aufweist wie das Vorgängermodell.Die Apple Watch 4 hatte nämlich ebenfalls bereits ein LTPO-Display, das allerdings nicht ständig aktiv war. Insofern ist der Einsatz dieser Technik, anders als Ng in seinen Äußerungen zumindest unterschwellig suggerierte, nicht wirklich neu. Apple erhielt sogar im Mai dieses Jahres für den Bildschirm der Apple Watch 4 einen "Display Award" der Society of Information Displays (SID). Die Organisation lobte den kalifornischen Konzern in ihrer Begründung ausdrücklich für die Energieeffizienz der Smartwatch.Die LTPO-Technik allein versetzte Apple also nicht in die Lage, die Apple Watch 5 mit einem Always-on-Display auszustatten. Stan Ng zufolge waren hierfür drei weitere wesentliche Komponenten erforderlich. Zum einen beinhaltet die Smartwatch einen neuartigen hocheffizienten Power-Management-Chip, hinzu kommt ein neuer Display-Treiber. Dieser passt im Zusammenspiel mit einem überarbeiteten Umgebungslichtsensor die Helligkeit und die Bildwiederholfrequenz an die jeweiligen Gegebenheiten an.Warum Apple offenbar Wert darauf legte, das LTPO-Display bei der Präsentation als Alleinstellungsmerkmal der Apple Watch Series 5 herauszustellen, ist unklar. Unbekannt ist auch, ob die reine Panel-Technik im Vergleich zur Apple Watch 4 weiterentwickelt wurde. Sehr wahrscheinlich ist das allerdings nicht, denn sowohl das neue Modell als auch die Apple Watch 4 bieten eine Leuchtdichte von 1.000 cd/m².