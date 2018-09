1,34 Wh

iFixit zerlegte am Montag die neue Apple-Uhren-Generation und entdeckte einen Akku mit 1,113 Wh – dies entspricht auch den Tatsachen. Allerdings kam iFixit zu dem Schluss, dass Apple die Batteriekapazität im Vergleich zum Vorgängermodell steigerte. Anscheinend verglich iFixit aus Versehen die Batterie der 38mm-Series-3 mit der 44mm-Version der Series 4.Aus einem von Apple veröffentlichtem regulatorischen Dokument bezüglich der verbauten Lithium-Ionen-Akkus gehen nun die Akkukapazitäten aller aktuellen Watch-Modelle hervor. Demnach verbaut Apple in der Series 4 einen schwächeren Akku als in der Vorgängerversion:Apple Watch Series 3 (42mm):Apple Watch Series 3 (38mm):Apple Watch Series 4 (44mm):Apple Watch Series 4 (40mm):Auf den Produktseiten gibt Apple für die Apple Watch Series 3 und Series 4 identische Akkulaufzeiten an, nämlich 18 Stunden. Dies ist damit zu erklären, dass Apple einen energieeffizienteren LTPO -OLED-Bildschirm (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) einsetzt und dass der S4-Chip aus der neuen Uhren-Generation weniger Strom verbaucht.