Zerlegt: Wie die Apple Watch Series 4 von innen aussieht

Die Änderungen am Außendesign der Apple Watch wurden bereits eingehend diskutiert. Neben der Umstellung auf ein größeres Display, was auch den Ziffernblättern ganz neue Möglichkeiten eröffnet, veränderte Apple zudem die Rückseite wesentlich (Produktseiten: ). Für technikinteressierte Nutzer ist zudem von Interesse, was sich beim Innenleben der Uhr getan hat – eine Frage, die iFixit wie üblich zeitnah nach Vorstellung eines neuen Apple-Produkts beantwortet. Hat man das Display vom Gehäuse gelöst, so sind zwei große Komponenten zu sehen: Die Taptic Engine auf Höhe der digitalen Krone sowie der Akku. Apple setzt auf eine Kapazität von 1,113 Wh – oder möglicherweise auch auf 1,2 Wh, denn die Angaben auf Vorder- und Rückseite unterscheiden sich. Die Apple Watch Series 3 verfügte hingegen nur über eine Akkukapazität von 1,07 Wh.Apple konnte die maximale Lautstärke der Apple Watch um 50% erhöhen, indem das Mikrofon an die Seite wanderte und der Lautsprecher nun die volle Breite einnimmt. Hat man Akku, Taptic Engine und Abdeckung entfernt, so ist der per Schraubverbindung angebrachte S4-Chip zu sehen. Bis zum S3 hatte Apple die Komponente hingegen noch fest verklebt. Eine weitere Etage tiefer präsentiert sich das Sensorarsenal für die Herzschlagerfassung. Eine Elektrode auf der Rückseite sowie in der Krone übernehmen die Erstellung eines "Lead 1"-Kardiogramms, also der Spannungsmessung zwischen rechtem und linkem Arm.iFixit betont, dass es sich bei der Apple Watch Series 4 wahrlich nicht nur um ein kleines, inkrementelles Update handle – zumindest wenn man das Innenleben betrachte. Dort biete sich ein außerordentlich gut konzipiertes System an Komponenten, wohingegen die erste Apple Watch noch auf viel Klebstoff und "merkwürdige Anordnung" setzte. Weitere Positivmerkmale sind, wie einfach sich der Akku wechseln lässt, auch defekte Displays können mit ein wenig Geschick schnell ausgetauscht werden.Sollte allerdings irgendetwas mit dem direkten Umfeld des S4-Chip nicht stimmen, dies betrifft sämtliche Verbindungskabel, müsste man zum Mikro-Lötkolben greifen und großes Talent aufweisen. Reparaturen des Boards selbst sind hingegen unmöglich. iFixit vergibt als "Repairability Score" 6 von 10 Punkten – und damit einen Zähler mehr als bei der ersten Apple Watch.