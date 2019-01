Wegen falscher Sturzerkennung: Apple Watch sorgt für unnötige Notrufe in Ski-Gebieten

Sturzerkennung nicht gut auf Skifahren vorbereitet

Mitten in der Ski-Saison tritt ein potenzielles Problem der Apple Watch Series 4 zutage, unter dem vor allem das Personal von Notruf-Hotlines leidet. Wie ein Bericht von CBS Denver belegt, funktioniert die Sturzerkennung der aktuellen Watch-Generation beim Skifahren nicht so zuverlässig, wie sie sollte. Die Folge davon sind Notrufe, obwohl die jeweiligen Skifahrer nicht oder nur harmlos gestürzt sind.CBS Denver zufolge zeigen sich Mitarbeiter von Notruf-Einrichtungen zunehmend genervt von der in einigen Fällen offenbar zu sensiblen Sturzerkennung der Apple Watch Series 4. So kommt es diesen Winter in Ski-Resorts im gesamten US-Bundesstaat Colorado zu Notrufen wegen angeblicher Stürze, obwohl gar nichts passiert ist. Ebenfalls problematisch bei den falschen Notrufen ist der Umstand, dass echte Notrufe von wirklich gestürzten Urlaubern eventuell in der Warteschlange der Hotline landen und zunächst gar nicht durchgestellt werden.Meist stellt sich die Ursache des Anrufs schnell heraus: Die Apple Watch Series 4 eines Skifahrers hat einen vermeintlichen (oder harmlosen) Sturz erkannt und ruft nach einer gewissen Zeit automatisch beim Rettungsdienst an. Da die Ski-Urlauber während der Abfahrt oft von dem Notruf ihrer Uhr nichts mitbekommen, wurden schon einige Rettungsteams unnötigerweise an die von der Apple Watch kommunizierte Stelle geschickt. Die Rettungskräfte können die Anrufe nicht einfach ignorieren, da es in den letzten Wochen schon zu mindestens einem Watch-Notruf kam, der tatsächlich auf einen gefährlich gestürzten Skifahrer hinwies.Es bleibt abzuwarten, ob Apple ein Watch-Update für Wintersportler veröffentlicht, das besser auf normale Bewegungen beim Skifahren vorbereitet ist. Momentan ist die einzige zuverlässige Lösung des Problems, die Sturzerkennung der Uhr vor der Skifahrt zu deaktivieren – inklusive des Risikos, bei einem echten Sturz keine Hilfe über die Apple Watch zu erhalten.