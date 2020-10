Apple Watch SE: Berichte zu Überhitzungen aufgetaucht

Sechs Fälle – alle aus einer geografischen Region

Chargen-Fehler?

Im September 2020 stellte Apple die Watch Series 6 und Watch SE vor. Die SE kommt im selben Design wie die Series 4, 5 und 6 daher und verfügt auch über das große Display der teureren Modelle. Kunden müssten allerdings auf das Always-On-Display der Series 5 und 6 verzichten – auch die EKG-Funktionen und der Sauerstoffsättigungs-Sensor fehlt. Preislich positioniert Apple die Watch SE zwischen der Series 6 und der sich immer noch im Verkauf befindlichen Series 3.Nun kamen einige Berichte auf, wonach die SE am Ladegerät oder am Handgelenk überhitzt. Bemerkbar macht sich dies durch ein sehr heißes Gehäuse und später durch eine deutlich sichtbare Verfärbung am Bildschirmrand:Die Uhr wurde dabei in zwei Fällen so heiß, dass dies zu leichten Verbrennungen auf der Haut führte:Ein Reddit-Nutzer machte sich die Mühe und trug alle Berichte zusammen. Dabei stellte er fest, dass alle Kunden ausschließlich aus Süd-Korea stammen. Ferner ist nur das kleine Modell der Watch SE mit 40 mm Bildschirmdiagonale betroffen – Berichte zum 44 mm-Modell gibt es keine. Es scheint hierbei keinen Unterschied zu machen, ob es sich um das GPS- oder das Mobilfunk-Modell handelt. Auch sind alle Gehäusefarben und auch die Nike Edition betroffen.Da alle Fälle nur in einer geografischen Region aufgetreten sind, ist stark zu vermuten, dass Apple eine fehlerhafte Charge ausgeliefert hat. Noch ist nicht bekannt, wie es zu der Überhitzung kommt: Möglich ist ein defekter Akku, aber auch andere Bauteile im Inneren der Uhr können dafür verantwortlich sein. Noch wurden keine detaillierten Bilder vom Inneren der Watch SE veröffentlicht – daher ist nicht bekannt, wie genau der innere Aufbau des günstigeren Modells ist. Sollte es sich um einen Serienfehler oder Chargenfehler handeln, ist davon auszugehen, dass Apple nach Untersuchung der Fälle die betroffenen Uhren zurückruft und ersetzt.