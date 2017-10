Apple Watch: Nike-Ausführung der Series 3 in Geschäften angekommen

Die Modellvielfalt der neuesten Apple Watch besteht aus vier Versionen mit zwei Konnektivitätsarten, drei Gehäusematerialien und Armbänder aus vier Kategorien. Gut drei Wochen nach der Vorstellung der Series 3 ist nun auch der Verkauf der Sportversion »Nike+« gestartet. Sie ist sowohl im Apple Online Store als auch in den Geschäften von Apple und Nike vor Ort zu beziehen (Store: ). Die ersten Nutzer haben bereits Fotos von ihrer neuesten Erwerbung im Netz geteilt.Technisch entspricht die Apple Watch Nike+ Series 3 der normalen Series 3, inklusive optionalem LTE-Chip, GPS und Wasserdichtigkeit. Allerdings bringt die Nike+ exklusive Nike-Zifferblätter und spezielle Nike-Armbandoptionen mit. Außerdem erhalten Kunden die Nike+ Run Club App als Unterstützung beim Lauftraining. Für die nahe Zukunft ist außerdem ein Audioguide geplant, der die Stimme eines Lauftrainers und Laufmusik enthält.Die Apple Watch Nike+ Series 3 gibt es ausschließlich mit Aluminiumgehäuse. Preislich unterscheidet sie sich nicht von der normalen Series 3. Es werden also für die Variante ohne LTE-Chip 369 Euro (bei 38-mm-Gehäuse), bzw. 399 Euro (bei 42-mm-Gehäuse) aufgerufen. Wer Mobilfunk und eine rote digitale Krone bevorzugt, muss 449 Euro (38-mm-Gehäuse), bzw. 479 Euro (42-mm-Gehäuse) aufbringen.Als Armband lassen sich vier spezielle Nike-Bänder konfigurieren: einerseits das Sportarmband in den Farben Pure Platinum/Schwarz oder Anthrazit/Schwarz, andererseits Stoffbänder in Bright Crimson/Schwarz oder Schwarz/Pure Platinum. Nur als zusätzliche Armbänder zu haben sind zwei weitere Farben des Sportarmbands: Obsidian/Schwarz und Schwarz/Volt. Die Sportarmbänder kosten einzeln sowohl für 38-mm- als auch 42-mm-Gehäuse jeweils 59 Euro Weiterführende Links: