Apple Watch: MicroLED-Display deutet sich für nächstes Jahr an

Apple verhandelt über Wechsel zu MicroLED

Besser als OLED und LCD, aber deutlich teurer

Längere Akkulaufzeiten und kompaktere Bauart

Die 2020er Apple Watch könnte das erste Produkt des Unternehmens aus Cupertino mit MicroLED-Display werden. Apple befinde sich diesbezüglich in Gesprächen mit mehreren taiwanischen Display-Fertigern, so ein Bericht. Für die 2019er Generation der Apple Watch sind beim Display dagegen keine größeren Neuerungen zu erwarten.Dem Bericht von Economic Daily News zufolge verabschiedet sich Apple im nächsten Jahr bei der hauseigenen Smartwatch vom OLED-Display und wechselt zu MicroLED. Einer der potenziellen Panel-Zulieferer soll Verhandlungen mit Apple bestätigt haben. Laut des Berichts möchte das Unternehmen aus Cupertino MicroLED zusätzlich zur Apple Watch in den kommenden Jahren auch beim iPhone implementieren. Bis die Technologie beim iPhone zum Einsatz kommt, dürfte es allerdings noch deutlich länger als bei der Apple Watch dauern.MicroLED bietet im Vergleich zu OLED zahlreiche Vorteile. Beispielsweise ist die Lebensdauer länger und es kommt nicht zu den OLED-typischen Einbrenneffekten. Darüber hinaus bietet MicroLED eine höhere Grundhelligkeit. Zudem gibt es im Laufe der Zeit keinen so starken Helligkeitsverlust, sodass die entsprechenden Panels wesentlich länger auf gleichbleibend hohem Niveau genutzt werden können.Verglichen mit LCD verfügt MicroLED über die von OLED gewohnten starken Kontraste, hohen Betrachtungswinkel und die sehr gute Farbwiedergabe. Auch die Energieeffizienz von MicroLED ist erstklassig. Einer Apple-Verwendung der fortgeschrittenen Display-Technologie stehen bislang noch einzelne Entwicklungshürden und vor allem der hohe Preis im Weg.MicroLED könnte bei der Apple Watch für längere Akkulaufzeiten sorgen, da die Technologie stromsparender agiert als OLED. Zudem ließe sich das Gehäuse der intelligenten Armbanduhr noch kompakter und leichter gestalten, weil die neue Panel-Art weniger Platz als die bisherige Display-Lösung erfordert.