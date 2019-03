Apple Watch: Hinweise auf EKG-Feature in Deutschland

Hinweise auf EKG im deutschen watchOS

Hohe Hürden für EKG-Zulassung

Ein Feature der vor einigen Monaten vorgestellten Apple Watch Series 4 sorgte bei der Präsentation für besonders viel Applaus: die integrierte Möglichkeit zur Elektrokardiographie (EKG). Die Uhr kann dadurch Nutzer etwa vor Herzrhythmusstörungen warnen. Doch schon bei der Produktvorstellung wies Apple auf eine große Einschränkung zum Verkaufsstart hin. Zunächst sei die EKG-Funktion nur in den USA verfügbar, andere Länder werden folgen – ohne dass konkrete Veröffentlichungstermine genannt wurden.Nachdem Apple die Elektrokardiographie für US-Nutzer bereits im Dezember 2018 freigab, müssen deutsche Anwender weiter warten. Doch die aktuelle Beta von watchOS 5.2 birgt für das deutsche Interface eine kleine Neuerung, die zumindest etwas Hoffnung macht auf eine baldige Veröffentlichung der EKG-Funktion auch hierzulande.Konkret geht es um den erweiterten Funktionsumfang des Infograph-Zifferblatts, das Nutzer der Apple Watch mit allerlei virtuellen Komplikationen an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. In den dazugehörigen Optionen zeigt die neue Beta der deutschen Variante von watchOS 5.2 außer bekannten Menüeinträgen wie „Erinnerungen“ und Drittanbieter-Anwendungen wie „CalcBot“ auch die Anwahlmöglichkeit „EKG“. Der letztgenannte Menüpunkt fehlte in früheren deutschen Versionen von watchOS. Es handelt sich jedoch nur um eine rein kosmetische Zugabe. Wenn Nutzer die EKG-Funktion für die Uhren-Komplikationen aktivieren, wird im EKG-Feld auf dem Zifferblatt nichts angezeigt. Das eigentliche EKG-Feature lässt sich nicht aktivieren.Die EKG-Auswahlmöglichkeit ist entsprechend keine Bestätigung für eine Aktivierung des EKG in der finalen Version von watchOS 5.2. Es ist nur ein Indiz, das auf eine baldige Verfügbarkeit hindeuten könnte – nicht mehr und nicht weniger.Übrigens war es bei der Freigabe der EKG-Option für amerikanische Nutzer im Dezember ähnlich. Zwar zeigte die Beta von watchOS 5.1.2 bereits die EKG-Funktionalität an mehreren Stellen des Betriebssystems, doch tatsächlich nutzen ließ sich das Feature erst ab der finalen Version der seinerzeit aktuellen watchOS-Version.Für Apple ist die Implementierung der Elektrokardiographie in die Apple Watch nicht so einfach umsetzbar wie viele andere Dinge, die „nur“ eine technische Herausforderung für das Unternehmen darstellen. Das liegt daran, dass bestimmte medizinische Funktionen wie das EKG einer offiziellen Zulassung durch die jeweils zuständigen Behörden eines Landes bedürfen. Wenn der dazugehörige Prüfprozess noch andauert, muss Apple das betroffene Feature bis zur finalen Genehmigung deaktivieren.