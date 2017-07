Apple-Watch-Herausforderung: Am Wochenende Laufen für Nationalparks

Diese Sticker für iMessage kann man sich durch den Lauf verdienen

Fans von Apples regelmäßigen Herausforderungen auf der Apple Watch sollten für Samstag einen längeren Spaziergang einplanen. Denn wer am 15. Juli eine Strecke von 5,6 Kilometern zurücklegt, erhält eine Auszeichnung und Zugriff auf vier spezielle Sticker für die Nachrichten-App, die sich mit dem Thema Nationalparks beschäftigen.Anlass ist Apples Beschluss, im Juli die diversen US-amerikanischen Nationalparks zu unterstützen. Nicht nur weil der Yosemite-Park zwei Jahre lang Name und Thema der Mac-Betriebssysteme war (OS X 10.10 Yosemite und OS X 10.11 El Capitan), sondern auch weil Nationalparks die Kreativität der Apple-Mitarbeiter maßgeblich unterstützten. Für die Erhaltung der Erholungsgebiete greift Apple auch in die Tasche und überweist für jede einzelne Apple-Pay-Transaktion im Zeitraum vom 1. bis 15. Juli einen US-Dollar an die National Park Foundation.Mangels Apple Pay bekommen deutsche Apple-Kunden von dem Engagement nur die Nationalpark-Herausforderung auf der Apple Watch am Samstag mit. Die Entfernung von 5,6 Kilometern ergibt sich übrigens durch die Länge des Wanderwegs vom Old Faithful zum Mallard Lake im Yellowstone-Nationalpark.