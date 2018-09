Apple Watch: Alle Versionen nun mit 16 GB Speicherplatz – aber kein 5-Ghz-WLAN an Bord

In den ersten drei Generationen der Apple Watch, nämlich der "Series 0", Series 1 und Series 2, verbaute Apple 8 GB internen Speicher sowie 512 MB RAM. Die Series 3 ohne LTE brachte weiterhin nur 8 GB Speicher mit, die LTE-Version stockte die Kapazität aber auf 16 GB auf. Apple erweiterte den Arbeitsspeicher mit Einführung der Series 3 auf 768 MB bei allen zur Verfügung stehenden Varianten.Wie nun bekannt wurde verfügt die Series 4 in allen Versionen über 16 GB internen Speicher – nicht nur in der LTE-Version. Noch ist leider nicht bekannt, ob Apple auch den Arbeitsspeicher der neuen Series 4 erweiterte. Es ist aber davon auszugehen, dass die neue Generation ebenfalls über 768 MB oder gar über 1 GB Arbeitsspeicher verfügt – nach der Auslieferung der neuen Generation an diesem Freitag wird sich schnell klären, wie viel Arbeitsspeicher Apple verbaut.Leider versteht sich die Apple Watch noch immer nicht auf WLAN im 5-Ghz-Frequenzband: Auch die Apple Watch Series 4 funkt wie alle Vorgängerversionen nur mit 2,4 Ghz mit den Übertragungsstandards 802.11 b/g/n. Steht kein 2,4-Ghz-WLAN bereit, sondern nur ein 5-Ghz-WLAN, kann die Apple Watch sich nicht mit dem WLAN verbinden, um mit dem iPhone Kontakt zu halten, wenn sich das Gerät außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet.