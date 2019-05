Apple Watch 3 zur Reparatur, Apple Watch 4 zurück

Jetzt trifft es eine weitere Modellreihe

Series 2 auf 4 oder gar Series 0/1 auf 4 indes unwahrscheinlich

Vor allem bei der Apple Watch hat Apple in den vergangenen drei Jahren Lieferprobleme bestimmter Ersatzteile oft damit kuriert, die entsprechende Modellreihe durch eine neuere Generation umzutauschen. Beispielsweise wurde erst in der vorletzten Woche bekannt, dass Apple die eigenen Stores sowie authorisierte Apple-Händler darauf hinwies, momentan bestehe Knappheit bei Austauschkomponenten. Vorübergehend könne man daher die Apple Watch 2 mit 38-Millimeter-Display nicht umtauschen, sondern lediglich durch eine Apple Watch der dritten Generation ersetzen. Im Schreiben hieß es, die Situation sei nicht permanent. Während damit vielen Besitzern der Apple Watch 2 zu helfen war, scheinen Apple aber nun die Uhren der dritten Serie ausgegangen zu sein.In einer neuerlichen Servicenote führt Apple diesmal aus, dass die Apple Watch Series 3 mit Edelstahl-Gehäuse (38 mm und 42 mm) nicht zu reparieren bzw. ersetzen sei. Melden sich Kunden mit der defekten Uhr und suchen dazu einen Apple Store oder Service-Partner auf, so sei stattdessen eine Apple Watch 4 anzubieten – also die im vergangenen Herbst vorgestellte, aktuelle Baureihe. Betroffen sind die Varianten mit und ohne Mobilfunk-Anbindung. Offensichtlich handelt es sich also um einen Engpass bei den Edelstahl-Gehäusen, denn die Alu-Version ist nicht betroffen.Wenig Chance hat man, bei einer defekten Apple Watch Series 2 mit Edelstahl-Gehäuse nun sogar eine aktuelle Apple Watch 4 abzustauben. In Apples Schreiben ist lediglich vom Austausch der dritten hin zur vierten Generation die Rede. Reparaturen für die Apple Watch Series 1 sowie des ersten Modells gibt es übrigens seit Anfang des Jahres kaum noch, stattdessen bietet Apple die Apple Watch Series 2 an. Gänzlich unrealistisch ist nun natürlich die Überlegung, angesichts der Kette an Lieferengpässen aus einer Apples Watch (2015) eine brandaktuelle Apple Watch 4 machen zu können....