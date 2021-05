tvOS und watchOS: App Stores sind ziemliche Geisterstädte

Review-Team fast nur mit iOS-Apps beschäftigt

Verglichen mit dem eifrigen Treiben im iOS App Store und dem kaum zu überblickenden Angebot, geht es in den Stores für Apple TV und Apple Watch sehr ruhig zu – außerordentlich ruhig. Recht schnell hatte sich nach der Einführung gezeigt, wie gering das Interesse der Entwickler ausfiel, Apps für die beiden Plattformen zu entwerfen. Im Falle von watchOS gab es sogar die Negativ-Entwicklung, dass zahlreiche namhafte Apps nach einiger Zeit wieder verschwanden. Daten aus den Gerichtsunterlagen dokumentieren , wie enorm der Unterschied zwischen den Stores ist.Exemplarisch herbeigezogen wird eine Novemberwoche des Jahres 2019. Insgesamt war das Review-Team knapp 59.000 Mal gefragt, Apps zu beurteilen, in 15.000 Fällen handelte es sich um neue Apps. Schon wesentlich verhaltener ging es im Mac App Store mit 152 neuen Apps und 529 Updates zu. Gleichzeitig mussten nur 73 neue Apps für die Apple Watch begutachtet werden – und gerade einmal 27 für das Apple TV. Insgesamt mehr als eine Million iOS-Apps standen zu diesem Zeitpunkt 27.000 watchOS- und 10.000 tvOS-Apps gegenüber.Sowohl Apps für das Apple TV als auch für die Apple Watch waren von Anfang an schon deswegen bei Entwicklern nicht sehr beliebt, da es viele funktionelle Einschränkungen gab. Eine Store-Sektion für alternative Ziffernblätter hätte sicher viele Anbieter angezogen, diese Möglichkeit erlaubte Apple allerdings nicht. Zwar machte es Apple im Laufe der Zeit einfacher, Apps für die Plattformen zu entwickeln – doch gleichzeitig fehlt es schlicht an sinnvollen Ideen. Während für das Apple TV zumindest noch Spiele als App-Kategorie infrage kommen, bietet das kleine Display der Apple Watch wenig Gestaltungsraum.Es wurde daher ziemlich ruhig um App-Entwicklung für Apple TV und Apple Watch. Selbst auf dem jüngsten Event, das eine neue Generation der TV-Box hervorbrachte, hielt sich Apple nicht mehr lange mit Software-Ankündigungen auf. Dies war zur Einführung des App Stores für Apple TV noch ganz anders, denn Spiele-Entwickler durften damals ausführlich ihre Machwerke zeigen.