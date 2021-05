Apple Watch Series 3 zeigt Probleme mit großen Updates

Apple bietet Series 3 weiterhin zum Kauf an

Update geht mit mühseligen Vorkehrungen einher

Apple ist für einen langen Software-Support berühmt – da überrascht es nicht weiter, dass watchOS 7.4 sowie 7.4.1 selbst bei der im Jahr 2017 veröffentlichten Apple Watch Series 3 zur Anwendung kommen. Allerdings scheint Cupertino der dritten Generation der Smartwatch so einiges zuzumuten: Die Uhr scheint mit dem Download eines großen Updates ihre Schwierigkeiten zu haben. Das ist angesichts des knapp bemessenen Speichers nicht weiter verwunderlich, zieht aber viel Ärger für betroffene Anwender nach sich.Die Apple Watch Series 3 steht nach wie vor im Sortiment zum Kauf bereit: Die Einstiegsvariante kommt lediglich auf 219 Euro und ist damit die günstigste Alternative zu den anderen Modellen. Allerdings bleibt die Uhr mit ihrer betagten Technik und der geringen Speicherausstattung von acht GB für das Modell ohne Mobilfunkanbindung mittlerweile deutlich hinter den Möglichkeiten des Machbaren zurück. Besonders ärgerlich ist der geringe Speicher: Viele Anwender berichten davon, dass sich große Updates kaum ohne Probleme installieren lassen. Auch in unserem Forum finden sich entsprechende Berichte. Grundsätzlich ist eine Aktualisierung des Betriebssystems kein sonderlich aufwendiger Akt – bei der Series 3 sieht das aber anders aus.Tatsächlich reicht es bei der Apple Watch der dritten Generation zumeist nicht aus, einige Daten und Apps von der Uhr zu löschen. Das sieht auch Apple so: In einem Support-Dokument beschreibt der Hersteller, welche Schritte vor dem Entkoppeln der Smartwatch unternommen werden können – wenn es sich um eine Series 4 oder neuer handelt. Bei der Series 3 rät Apple hingegen gleich zur Holzhammermethode:Wie The Verge berichtet, ist das Prozedere für eine funktionierende Aktualisierung recht mühselig: Zuerst soll die Uhr entkoppelt, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und anschließend ohne Backup eingerichtet werden. Dann reicht der Speicher aus, um das Update vorzunehmen. Nun gilt es das Gerät ein weiteres Mal zu entkoppeln und zurückzusetzen, um es mit einem Backup wiederherzustellen. Allzu praktikabel ist das natürlich nicht. Möglicherweise fallen für die Series 3 ohnehin nicht mehr viele große Updates an: Es ist durchaus denkbar, dass watchOS 8 mit diesem Modell nicht mehr kompatibel ist.