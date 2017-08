Apple Watch 3 mit neuem Design erwartet

Der recht gut informierte John Gruber hält es für möglich, dass die dritte Generation der Apple Watch in einem neuen Design erscheint. In einem Blog-Post bezieht er sich auf einen Bericht von Bloomberg, wonach es mit der Integration eines LTE-Chip von Intel zumindest technische Neuerungen in der Apple Watch geben könnte.Gruber selbst hat aus ungesicherter Quelle erfahren, dass die Apple Watch 3 in "einem neuen Formfaktor erscheinen" wird. Nähere Details zum kommenden Design gibt es allerdings nicht. Die erwartete Modellaktualisierung im Herbst könnte damit größer ausfallen, als zunächst in Berichten angenommen wurde.Gleichzeitig hebt Gruber aber auch hervor, dass er die erwartete Integration von LTE in die Apple Watch für einen marktverändernden Schritt hält, sofern sich die Berichte bewahrheiten. Die Apple Watch wäre damit nicht mehr vom iPhone abhängig und könnte autark über das Mobilfunknetz neue Apps, Musik und andere Inhalte laden bzw. die Kommunikation aufrecht halten.Den Gerüchten zufolge will Apple die neue Apple Watch mit LTE in Kombination mit den AirPods als Alternative zum iPhone bewerben, die sich vor allem an Sportler richtet, die möglichst wenig Ballast mitführen wollen. Durch LTE könnten Sportler Musik hören und bei Bedarf auch Anrufe und Nachrichten entgegennehmen.Allerdings muss der Mobilfunkvertrag der integrierten eSIM zunächst über das iPhone eingerichtet werden. Ganz auf ein iPhone verzichten kann man wohl auch bei der Apple Watch 3 nicht. Mit Veröffentlichung der neue Apple Watch wird zu September gerechnet, wenn auch das neue iPhone auf den Markt kommt.