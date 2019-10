Apple Transporter: Neue App zur Lieferung von Inhalten an Apple

Apple hat soeben eine neue, kostenlose App im Mac App Store veröffentlicht, welche sich an Content-Produzenten richtet: Mit dem Mac-Programm "Transporter" können ab sofort Apps, Bücher, TV-Shows, Filme, Musik oder Bücher auf iTunes Connect oder App Store Connect hochgeladen werden. Apple will die Bereitstellung von Inhalten mit der neuen App unter einen Hut bringen.Vormals lieferte Apple mit der Programmierumgebung Xcode ein Mac-Programm namens "Application Loader" aus, mit welcher in den frühen Tagen des App Stores Entwickler ihre Apps zu Apple hochladen konnten. Schnell integrierte Apple diese Funktionalität in Xcode selbst – lieferte bis Xcode 11 den Application Loader aber weiterhin mit. Mit " Transporter" bietet Apple nun einen Ersatz für den Application Loader in Xcode an, mit welchem sich auch Apps hochladen lassen, welche nicht mittels Xcode erzeugt wurden.Die App steht kostenfrei im Mac App Store zum Download bereit und setzt einen Mac mit macOS 10.13 High Sierra voraus – Vorversionen werden nicht unterstützt. Apple verspricht sehr schnelles Hochladen – eine Aussage, welche auf Xcode definitiv nicht zutrifft. Hier muss sich der Entwickler lange gedulden, bis der Hochladeprozess schließlich beginnt. Transporter soll auch das Hochladen mehrerer Pakete gleichzeitig unterstützen – eine Funktionalität, welche man in Xcode vergebens sucht.