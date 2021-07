Apple Time Capsule: Design-Fehler der Festplatte führt zu Ausfällen

Time Capsule: Festplatte mit Design-Fehler

Im April 2018 kündigte Apple überraschend an, die AirPort-Reihe ersatzlos aus dem Sortiment zu streichen. Apple bot unter dem Produktnamen "AirPort" WLAN-Router mit oder ohne integrierte Festplatte zu Backup-Zwecken an – letztere vertrieb Apple mit dem Namenszusatz "Time Capsule" (Zeitkapsel). Das praktische an den AirPort-Routern ist die einfache und ins Betriebssystem integrierte Konfiguration und das reibungslose Zusammenspiel mit Apples Backup-Lösung Time Machine.Trotz der Einstellung verwenden viele Kunden noch die AirPort-Produkte – schließlich liefert Apple auch weiterhin Sicherheitsupdates für die Geräte aus. Den Verkauf der AirPort-Produkte beendete Apple schließlich im November 2018.In den Time-Capsule-Modellen, welche zwischen 2014 und 2018 (Apple-Modellnummern ME177Z/A und ME182Z/A) gefertigt wurden, verbaute Apple eine Seagate-Festplatte des Modells "Grenada" (Modellnummern ST3000DM001 / ST2000DM001). Doch genau diese Festplatten bringen einen Konstruktionsmangel mit: Die Parkrampe, auf welcher die Lese- und Schreibköpfe bei Inaktivität verwahrt werden, ist aus zwei unterschiedlichen Materialien gefertigt. Dies führt durch die unterschiedliche Ausdehnung der Materialen bei thermalen Änderungen laut dem Datenrettungsunternehmen " 030 Datenrettung Berlin " dazu, dass die Parkrampen brechen und die empfindlichen Schreib- und Leseeinheiten verziehen. Dadurch können die Köpfe auf der Platte aufsetzten – ist dies geschehen, schließt dies eine komplette Datenrettung aus.Das Problem ist seit 2016 bekannt – doch weder Seagate noch Apple haben einen Rückruf der Geräte in die Wege geleitet. Für die AirPort-Produkte ist die Garantie mittlerweile abgelaufen, so dass Apple bei einem Defekt keinen kostenfreien Austausch leistet. Da die AirPort Time Capsule über keine Lüfter verfügt, ist die interne Festplatte hier besonders hohen thermalen Schwankungen ausgesetzt – daher ist davon auszugehen, dass überdurchschnittlich viele Platten in den kommenden Monaten und Jahren den Dienst versagen.Wer wichtige Daten auf der Time Capsule speichert, sollte über einen Austausch nachdenken: Entweder ein Produkt eines anderen Herstellers erwerben oder die interne Platte austauschen. Letzteres ist zwar mit einigem handwerklichen Geschick möglich (iFixit bewertet die Schwierigkeit mit "Mittel"), aber es besteht hier ein Risiko, die Time Capsule zu beschädigen.