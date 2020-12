Apple Tax: Überraschung für Entwickler – Frühstart des Small Business Program

Viele Anträge noch unbearbeitet

Nur geringe Umsatzeinbußen für Apple

Einige Entwickler können sich offensichtlich über ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk von Apple freuen. So mehreren sich nämlich die Stimmen, dass Apple jetzt bereits begonnen hat, nur noch den halben Provisionssatz zu berechnen. Seit vergangener Woche verschickt Cupertino Bestätigungen bezüglich des "Small Business Program". Wer im laufenden Jahr weniger als eine Million US-Dollar Umsatz im App Store erzielt hat, muss im Rahmen der neuen Regelungen nur noch 15 statt 30 Prozent an Apple abdrücken. Hieß es bislang, dass die Senkung ab dem 1. Januar greift, so scheint Apple keinen strikten Stichtag zu wählen. Den Rückmeldungen zufolge stieg die Auszahlung pro verkaufter App direkt nach Aufnahme in besagtes Programm an.Allerdings gibt es viele Entwickler, die weiterhin auf eine Nachricht von Apple warten und daher vorerst im alten 30-Prozent-Segment verbleiben – es gibt also wohl noch viele Anträge zu bearbeiten. Berechnungen zufolge können nämlich mehr als 95 Prozent der registrierten Entwickler auf das Small Business Program zurückgreifen. In Apples Dokumentation hieß es, wer sich bis zum 18. Dezember für die Aufnahme bewirbt und akzeptiert wird, profitiert ab Beginn des kommenden Jahres von der Senkung.Die Reduzierung greift aber nicht automatisch, stattdessen sind diverse Online-Formulare auszufüllen. Darin hat der Entwickler beispielsweise auch alle anderen Accounts zu erwähnen, an denen er finanziell beteiligt ist. Apple will damit verhindert, dass ein Unternehmen mit mehr als einer Million Dollar Umsatz einfach die Apps auf mehrere Accounts verteilt. Die finanziellen Einbußen für Apple halten sich indes in Grenzen. Obwohl nur ca. fünf Prozent der Entwickler oberhalb der Grenze liegen, entfallen auf jenen kleinen Kreis rund 95 Prozent aller im App Store erzielten Umsätze. Jene Großunternehmen, welche besonders lautstark gegen die Gebühren im App Store protestiert und stark zur Neuregelung beigetragen haben, profitieren somit nicht.