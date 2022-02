Apple TV+: Sechs Oscar-Nominierungen für zwei "Apple Originals"

"Coda" ist für Oscar als bester Film nominiert

Drei Nominierungen für "The Tragedy of MacBeth"

Oscar-Verleihung findet am 27. März statt

Coda

The Tragedy of MacBeth

Apple hat in diesem Jahr die Zahl der Nominierungen für einen Academy Award im Vergleich zu 2021 verdreifacht. Standen vor zwölf Monaten mit "Greyhound" und "Wolfwalkers" zwei Filme für zwei Auszeichnungen auf der Liste der Oscar-Anwärter, kann der iPhone-Konzern diesmal möglicherweise sechs der begehrten goldenen Statuetten einheimsen. Bis zur Verkündung der Sieger muss man sich in Cupertino allerdings noch ein wenig in Geduld üben: Die Verleihung der weltweit renommiertesten Filmpreise geht erst Ende März über die Bühne.Gleich dreimal findet sich " Coda " auf den Anwärterlisten für einen Oscar. Das auf Apple TV+ zu sehende Filmdrama des US-amerikanischen Regisseurs Siân Heder steht im Wettbewerb um den besten Film, zudem wurde Troy Kotsur für die Auszeichnung als bester Nebendarsteller nominiert. Der Streifen könnte darüber hinaus den Preis für das beste adaptierte Drehbuch gewinnen. In der Kategorie "Bester Film" ist die Konkurrenz allerdings beachtlich: Ebenfalls nominiert sind "Dune", die auf Netflix verfügbare Produktion "Don't Look Up" und Steven Spielbergs Neuverfilmung der "West Side Story" sowie das Drama "Belfast" von Kenneth Brannagh.Wie "Coda" in drei Kategorien für einen Oscar nominiert ist die außergewöhnliche Verfilmung des Shakespeare-Dramas " The Tragedy of MacBeth " von Joel Coen. Denzel Washington darf für seine Verkörperung der Titelfigur auf die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller hoffen. Hochkarätige Mitbewerber um den Preis sind Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield und Will Smith. "Macbeth" gehört außerdem zu den Anwärtern auf einen Oscar für die beste Leistung hinter der Kamera (Bruno Delbonnel) und das beste Szenenbild (Stefan Dechant und Nancy Haigh). Der Schwarz-Weiß-Film fällt unter anderem durch sein äußerst ungewöhnliches Bildformat von 1,19:1 auf, dieses kam seit dem Ende der Stummfilmzeit vermutlich nicht mehr zum Einsatz.Olivia Colman, Penelope Cruz, Jessica Chastain, Nicole Kidman und Kristen Stewart sind für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Judi Dench und Kirsten Dunst sowie drei weitere Schauspielerinnen stehen im Wettbewerb der besten Nebendarstellerinnen. Der deutsche Beitrag "Ich bin dein Mensch" schaffte es nicht in die Endausscheidung um den Oscar für den besten ausländischen Film. Die Liste aller diesjährigen Anwärter ist auf der Webseite der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zu finden. Die Preisverleihung geht am Sonntag, den 27. März 2022 im Dolby Theatre in Los Angeles über die Bühne, der Fernsehsender ProSieben überträgt die Veranstaltung live.auf Apple TV+auf Apple TV+