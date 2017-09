Apple TV 4K: Warum die TV-Box keine YouTube-4K-Videos unterstützt

Keine YouTube-4K-Videos auf dem neuen Apple TV

The Verge

Codec-Konflikt zwischen Apple und Google schwelt schon länger

Dolby Atmos sollen kommen

Als Apple die fünfte Generation des Apple TV vorstellte, stand die Unterstützung von 4K-Inhalten im Mittelpunkt der Präsentation. Nachdem Konkurrenzprodukte wie Amazon Fire TV oder Google Chromecast Ultra hochauflösende Videos schon seit längerem unterstützen, ist Apple mit einiger Verzögerung auch auf den 4K-Zug aufgesprungen.[banner]Der Konzern setzt die 4K-Unterstützung allerdings nicht vollkommen konsequent um. Zwar soll das entsprechende Filmangebot im iTunes Store stetig wachsen, doch einer der populärsten Streamingdienste bleibt außen vor. Das seit heute verfügbare Apple TV 4K (Store: ) ermöglicht bei YouTube nur eine maximale Wiedergabequalität von 1080p.Der Videocodec VP9 ist der Grund für den fehlenden YouTube-4K-Support der Set-Top-Box. Der Streamingdienst verwendet VP9 schon seit zweieinhalb Jahren, um 4K-HDR-Inhalte abzuspielen. Apple setzt dagegen auf die Formate H.264 und HEVC (H.265) zur Wiedergabe. VP9 fehlt in Apples Codec-Portfolio, obwohl es ein lizenzgebührenfreies, offenes und durch YouTube inzwischen auch weitverbreitetes Videoformat ist.Die YouTube-Einschränkung des Apple TV 4K auf 1080p ist ein deutlicher Wettbewerbsnachteil, da YouTube laut inzwischen die größte Quelle für 4K-Videos überhaupt ist. TV-Lösungen von Konkurrenten wie Google oder Amazon spielen hochauflösende YouTube-Videos problemlos ab. Ob Apple Googles Codec irgendwann in die Liste unterstützter Videoformate aufnimmt, ist unklar.Einschränkungen hinsichtlich YouTubes 4K-Wiedergabe sind für Apple-Nutzer ein altbekanntes Ärgernis. Wer beispielsweise in macOS via Safari auf den Streamingdienst zugreift, sieht bei den Qualitätseinstellungen neuerer 4K-Clips 1440p als Obergrenze. Nur diverse ältere, von Google seinerzeit noch via H.264 statt VP9 endcodierte Videos stehen in voller Auflösung zur Verfügung.Auf dem Mac etwa bleibt Nutzern nichts anders übrig, als auf Alternativbrowser wie Google Chrome zu wechseln, um neuere YouTube-Clips in höchster Auflösung betrachten zu können.Im Gegensatz zu VP9 plant Apple fest mit Dolby Atmos, so. Die Unterstützung des Sound-Systems stehe auf der Roadmap des Konzerns. Da der Chip des Apple TV 4K stark genug für Dolby Atmos ist, könnte Apple die Ton-Technologie via Softwareaktualisierung nachliefern. Über einen festen Zeitplan zur Implementierung ist noch nichts bekannt.