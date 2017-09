Testberichte zum Apple TV 4K: Teures Vergnügen auf 4K-Fernsehern

Endlich 4K

Kurz vor dem offiziellen Verkaufsstart des Apple TV 4K (Store: ) am morgigen Freitag erscheinen nach und nach die ersten Testberichte zur fünften Generation von Apples Set-Top-Box. Das Medien-Echo fällt größtenteils geteilt aus. Gelobt werden die Bildqualität, die Siri Remote und das große App-Angebot. Für Kritik sorgt der vergleichsweise hohe Preis des Geräts.[banner]Praktisch alle bisherigen Tests loben Apples Sprung auf 4K und das damit verbundene Filmangebot, wenngleich die Aktualisierung auch deutlich länger als bei den TV-Produkten von Amazon oder Google auf sich warten ließ. Auch die kostenlose Möglichkeit, bereits gekaufte Filme auf 4K-Niveau hochzustufen, wird gelobt. Hinzu kommt der im Vergleich zu Konkurrenzplattformen niedrigere Preis von 4K-Videos.Die hochauflösende Bildqualität kommt gut an. dazu : „Das Apple TV 4K liefert die beste Streaming-Qualität, die für 4K-, HDR- und Dolby-Vision-Fernseher verfügbar ist.“ Auch die Benutzeroberfläche sei abermals intuitiv, aufgeräumt und passe sich der im Vergleich zum 2015er-Apple-TV gestiegenen Auflösung gut an. bemängelt allerdings die Leistung des HDR-Upscalers.Die leicht veränderte Siri Remote sorgt ebenso für positive Resonanz. schreibt : „Die neue Siri Remote bietet eine präzisere Bewegungskontrolle und einen leicht angehobenen Menü-Knopf, der die Steuerung ohne Blickkontakt zur Fernbedienung vereinfacht.“ Die sprachgesteuerte universelle Suche sei nach wie vor kaum zu schlagen, so kritisiert allerdings die teilweise schwankende Erkennungsrate von Apples Sprachassistenten.Die Berichte empfehlen das Apple TV insbesondere für Anwender, die bereits andere Apple-Produkte wie iPhone oder Mac verwenden und zudem schon Filme aus dem iTunes Store besitzen. Lautist die TV-Box für Nutzer am hilfreichsten, die ohnehin komplett auf Apples Ökosystem aus Hard- sowie Software setzen und regelmäßig Dienste wie HomeKit, iCloud oder AirPlay verwenden.sieht es ähnlich: „Was Kunden kaufen, ist nicht einfach nur ein Gerät, sondern ein Nutzungserlebnis.“ Die tiefe Integration und Synchronisation mit anderen Apple-Geräten sei eine essenzielle Funktion, die Konkurrenzprodukte in dieser konsequenten Form nicht bieten (können).Alle Berichte kritisieren den hohen Einstiegspreis von 179 US-Dollar (199 Euro). Dies mache die TV-Box für reines Medienstreaming zu teuer, da Produkte anderer Anbieter wie beispielsweise Googles Chromecast Ultra (79 Euro) schon für eine weit niedrigere Summe verfügbar sind. Zudem gebe es auf vielen Smart-TVs bereits entsprechende Apps zur Wiedergabe von 4K-unterstützenden Diensten wie Netflix.Wer keinen 4K-Fernseher verwende, könne ruhig beim günstigeren Vorgänger (Store: ) des Apple TV 4K bleiben. Das 2015er-Modell biete für 1080p-Inhalte und -Apps eine völlig ausreichende Leistung.