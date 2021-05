Apple TV 4K (2021): Erste Video-Tests zur neuen Set-Top-Box

Die neue Siri Remote weiß zu gefallen

Die neue Siri Remote im Detail

Hoher Gegenwert für Apple-Kunden

Viel Kritik am Preis

Seit heute kann das neue Apple TV 4K der zweiten Generation für Vorbesteller in Empfang genommen werden. Cupertino ließ sich mit der Neuauflage der Set-Top-Box durchaus Zeit: Das Vorgängermodell kam bereits vor knapp vier Jahren auf den Markt. Die Neuerungen des neuen Apple TV sind nicht auf den ersten Blick ersichtlich; trotzdem nahm das Unternehmen einige Verbesserungen unter der Haube vor: So verrichtet im Gerät nun der A12 Bionic seinen Dienst, außerdem kommen Wi-Fi 6 sowie HDMI 2.1 zum Einsatz. Auch die Wiedergabe von Videos mit einer High Frame Rate von 60 fps mit HDR10 und Dolby Vision ist nun möglich. Mittlerweile finden sich erste ausführliche Testberichte zum neuen Produkt.Besonderes Augenmerk gilt der neuen Siri Remote: Die Formsprache der Fernbedienung erinnert mit ihrem kantigen Design ein wenig an die neuen iPhone und den iMac (M1). In den meisten Kritiken weiß die Remote durchaus zu überzeugen, wenngleich zwei Sachen Unverständnis auslösen: So moniert beispielsweise der deutsche YouTuber Felixba die fehlende Einbindung der Fernbedienung in das „Wo ist?“-Netzwerk, außerdem mangelt es der aktuellen Generation an einem Gyroskop und Beschleunigungssensoren (siehe ).Einige Kritiker merken zudem an, dass die neue Fernbedienung den Kauf eines neuen Apple TV nicht rechtfertige. Tatsächlich kann die Siri Remote auch einzeln für 65 Euro bestellt werden ( ), außerdem liegt sie nun dem Apple TV HD bei, der weiterhin verkauft wird.Der Technik-Redakteur Rene Ritchie hebt vor allem die Kompatibilität der neuen Set-Top-Box mit Wi-Fi 6, HDMI 2.1 und Thread hervor, stößt sich aber einigen Software-Unstimmigkeiten: So bewirke das Drücken des Zurück-Knopfes nach wie vor höchst unterschiedliche Reaktionen. Ritchie wünscht sich strengere Vorgaben von Apple, die Entwickler verpflichtend umsetzen sollten. Lobend erwähnt er das neue Feature zur Farbkalibrierung, wenngleich diese Funktion auch älteren Modellen zur Verfügung steht – und ein Experte unlängst zu einer anderen Einschätzung gelangte.Auf dem YouTube-Kanal UrAvgConsumer fällt das Fazit eindeutig aus: Anwender, die bereits Hardware und Dienste aus dem Apple-Kosmos nutzen, seien mit dem neuen Apple TV am besten bedient. Das Clickpad fungiere als praktisches Feature, um die Suche in einem Video mit mehr Feinabstimmung vornehmen zu können:In den schriftlichen Testberichten findet die Siri Remote hohen Zuspruch: Es lohne sich durchaus, die neue Fernbedienung für ein älteres Modell des Apple TV zu bestellen, so CNN . Im Zentrum der Kritik zahlreicher Reviews steht der Preis, der deutlich zu hoch angesiedelt sei: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für CNN, TechRadar Pocket-Lint und ZDNet nicht angemessen. Hierzulande kostet das Gerät mit 32 GB Speicher 199 Euro, für 64 GB müssen Käufer 219 Euro berappen. Apple TV 4K im Apple Online Store