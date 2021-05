Experte: Farbkalibrierung des Apple TV liefert durchwachsene Ergebnisse

Farbkorrektur zu kühl

Bessere Ergebnisse bei Werkseinstellung des Fernsehers

Um die Farbwiedergabe eines Fernsehers zu ändern, gibt es mehrere Möglichkeiten: So finden sich oftmals unterschiedliche Profile in den Einstellungen des Geräts und der Anwender kann selbst eingreifen und die verschiedenen Farbwerte konfigurieren. Seit Kurzem bietet Apple für das Apple TV HD und 4K (beide Generationen) eine weit unkompliziertere Methode an: Ein iPhone mit TrueDepth-Modul nimmt den Farbausgleich vor, wenngleich sich dieser nur auf die Inhalte des Apple TV erstreckt. Die Ergebnisse wurden nun einer genaueren Prüfung unterzogen – und wissen einen Experten nicht zu überzeugen.Vincent Teoh betreibt den YouTube-Kanal HDTVTest und nimmt regelmäßig Analysen zu TV-Geräten und -Technologien vor. In seinem neuesten Video wirft Teoh einen Blick auf das Farbausgleich-Feature von tvOS 14.5. Hierzu testet er das Feature am High-End-Mastering-Monitor BVM-HX310 von Sony und drei weiteren Geräten. Beim BVM-HX310 sollte das Apple TV keine Änderung vornehmen – dem war jedoch nicht so: Die Set-Top-Box beeinflusste die Farbgenauigkeit des Monitors negativ. Beim Samsung Q80T QLED TV fällt die Bilanz eher gemischt aus: Das Apple TV erhöhte die Farbgenauigkeit, allerdings nahm ein kühler Blauton eine zu große Dominanz am Bild ein. Besonders ernüchternd fielen die Ergebnisse beim Sony X900H LED TV aus: Einmal mehr kippte der Farbton ins Blaue und die Farbgenauigkeit verschlechterte sich.Beim letzten Testgerät handelt es sich um das Modell C9 OLED TV von LG. Hier lieferte Apples Feature bessere Ergebnisse: Die Farbgenauigkeit nahm zu und das Bild wurde nicht kühler. Von einer professionellen Farbkalibrierung sei das Resultat trotzdem weit entfernt, moniert Teoh.Der Experte führte diese Tests mit den vorkonfigurierten Farbmodi der Fernseher sowie den besten Voreinstellungen durch, welche die Geräte anboten. Am meisten Potenzial schöpfte Apples Feature aus, wenn es bei den Werkseinstellungen zum Tragen kam – allerdings ging es dann mit bestimmten Bildmängeln einher, die aufgrund der sogenannten „Posterisation“ auftraten. Wer Apples Funktion selbst ausprobieren möchte, findet hier nähere Informationen zu den Voraussetzungen.