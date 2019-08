Einführung im November

10 Dollar im Monat – Bundle zusammen mit iPhone-Upgrade?

Nur 5 Shows?

Apple kündigte Apple TV+ im März 2019 an – einen eigenen Streaming-Dienst mit eigenen, hochwertigen Inhalten. Als Starttermin nennt Apple derzeit auf den Webseiten nur "Herbst 2019", was bei Apple ein sehr dehnbarer Begriff ist. Auch zum Preis des neuen Dienstes äußerte sich Apple noch gar nicht. Im März wurden auf der Bühne manche Shows vorgestellt, darunter "See" mit Jason Momoa und "The Morning Show" mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell. Bloomberg will Informationen zum geplanten Start von Apple TV+ erhalten haben: Demnach will Apple den Dienst im November 2019 auf den Markt bringen – auch in Deutschland. Es ist noch unklar, ob Apple für die Einführung ein gesondertes Event veranstaltet oder ob dies zusammen mit neuen iPhone-Modellen im kommenden Monat angekündigt wird.Noch scheint keine finale Entscheidung gefallen sein, doch laut Bloomberg favorisiert Apple derzeit einen Abo-Preis von 10 Dollar pro Monat. Wie bei Apple-Diensten üblich wird den Kunden ein kostenloser Probemonat angeboten.Bloomberg spekuliert, dass Apple unter Umständen ein Paket aus iPhone-Upgrade und diversen Apple-Diensten (Apple Music, Speicherplatz auf iCloud, Apple News+, Apple TV+) anbieten wird, um die schleppenden iPhone-Verkäufe anzukurbeln.Sollte sich die letzte Information von Bloomberg bewahrheiten, könnte der neue Dienst von der Presse zerrissen werden: Zum Start sollen nur fünf Serien bereitstehen, nämlich "The Morning Show", “Amazing Stories” von Steven Spielberg, "See", “Truth Be Told” mit Octavia Spencer und "Home".Selbst wenn die Serien komplette, hochqualitative Eigenproduktionen sind, handelt es sich um viel zu wenig Inhalte, um den Zuschauer lange zu fesseln. Besonders gemessen am Preis von 10 Dollar pro Monat kann Apple TV+ derzeit nicht mit dem Angebot von Netflix oder Amazon Prime konkurrieren.