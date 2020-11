Apple Store offline – die ARM-Ära der Macs naht

Ganz sicher: Hardware-Neuerungen voraus

Spannend bleibt der Zeitplan

In wenigen Stunden beginnt das dritte Apple-Event im Herbst 2020 – und erneut handelt es sich um ein vorproduziertes Video, für das Apple pünktlich um 19 Uhr unserer Zeit den Startknopf drückt. Auf eine Bühnenveranstaltung vor Publikum verzichtet Apple angesichts der Corona-Pandemie erneut. Man kann gespannt sein, ob Apple in Zukunft aber überhaupt noch das altbewährte Keynote-Konzept verfolgt, oder ob derlei Video-Events zum Alltag werden. Eine Sache dürfte sich hingegen nicht ändern, nämlich die Auszeit des Apple Online Stores vor wichtigen Hardware-Neuerungen. Dies ist soeben erfolgt, Apple deaktivierte nämlich den Dienst (zum Store: Erst nach Ende des heutigen Events wird der Online Store wieder zur Verfügung stehen und dann mindestens eine Hardware-Neuerung aufweisen. Apple schaltet die "Sind gleich zurück"-Meldung nämlich nur dann, wenn neue Produkte auftauchen. Sofern es ausschließlich Software- oder Dienste-Ankündigungen gibt, bleibt der Store am Netz. Was man in wenigen Stunden erstmal auf den Produktseiten bestaunen darf, ist indes weitgehend klar. Der Abend steht ganz klar im Zeichen neuer Macs, denn heute erblickt aller Voraussicht nach der erste ARM-Mac das Licht der Technikwelt.Noch unbekannt ist allerdings, ob sich die Geräte auch in dieser Woche noch bestellen lassen. Denkbar wäre ebenfalls sich bis Dezember gedulden zu müssen. In der Vergangenheit hatte Apples Formulierung "bis Ende des Jahres" nämlich sehr oft bedeutet, erst Mitte bis Ende Dezember zuschlagen zu können. Glaubt man den bisherigen Berichten, dann machen heute sowohl das MacBook als auch das MacBook Pro den Anfang und werden von Intel-Prozessoren auf Apples hauseigene Fabrikate umstellt. Es handelt sich auf jeden Fall um eines der spannendsten Events aller Zeiten – und da mit der Abschaltung des Apple Online Stores nun der gewohnte Event-Tag eingeläutet wurde, darf die Vorfreude weiter steigen!