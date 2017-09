Apple: Siri soll Aufgaben erledigen statt Fragen beantworten

AI in den Anfangstagen

Deep Learning

Natürliche Stimme sehr wichtig

Assistent für Aufgaben, nicht Trivia

In einem Interview mit Wired sprachen Greg Joswiak, Apples Chef für Produktmarketing, und Alex Acero, Chefentwickler für Siri, über die Weiterentwicklung des Sprachassistenten Siri. Immerhin 375 Millionen Menschen weltweit interagieren Apple zufolge mindestens einmal im Monat mit Siri. Mittlerweile beherrscht der Sprachassistenten 21 Sprachen in 36 Ländern und ist damit Spitzenreiter.Doch kommt es letztendlich auf andere Dinge bei einem künstlichen Assistenten an. Nach Ansicht von Apple befindet man sich in den Anfangstagen der Spracherkennung und künstlichen Intelligenz (AI). Fehler bei der Verarbeitung von Siri, welches 2011 auf den Markt kam, sind daher nach wie vor nicht ausgeschlossen.Apple will mithilfe von Deep Learning aus diesen Problemen lernen und so Siri stetig verbessern. Unter anderem werden anonymisiert verschiedenste Akzente gesammelt, um die Spracherkennung zu verbessern, die Apple seit einigen Jahren in die eigene Hand nimmt. Die Siri-Probleme der Anfangstage schiebt Apple auf die Spracherkennung des früheren Partners. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um den Software-Entwickler Nuance handeln, wobei beide Unternehmen die Kooperation nie bestätigten.Da Siri aber nach wie vor Fehler unterlaufen, steckt Apple die Energie in die Entwicklung einer natürlichen Stimme. Dadurch, so die Hoffnung in Cupertino, sind Nutzer eher gewillt, Fehler des Sprachassistenten zu verzeihen. Zudem betont man, dass es nie Entwicklungsziel von Siri war, auf alle Fragen eine Antwort geben zu können oder eine philosophische Diskussion zu führen.Siri soll vor allem ein Assistent zur Erledigung von Aufgaben sein, die bei manueller Bedienung in viele Einzelschritte enden würden. Damit die Anwender dies aber auch nutzen, wird der Sprachassistent mit dem kommenden iOS 11 nicht nur natürlicher klingen, sondern auch proaktiver werden. Bei der Benutzung von Safari kann es vorkommen, dass Siri dem Nutzer die Verwendung von Apple News empfiehlt oder Kalendereinträge für durchgeführte Buchungen vorschlägt.