Neuer Siri-Chef: Craig Federighi löst Eddy Cue ab

Wechsel deutete sich schon länger an

Zwei neugeschaffene Chefposten

Vice President and Managing Director of Greater China

Vice President of People

Apples Chef für Software-Entwicklung Craig Federighi wird sich von nun an auch um den Sprachassistenten Siri kümmern. Das geht aus einem neuen Eintrag in den offiziellen Biographien der Apple-Vorstände hervor . Demnach wechselt der Verantwortungsbereich für den Sprachassistenten von Apples Internet-Chef Eddy Cue zu Federighi.Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Federighi äußerte sich auf Keynotes und in Interviews zuletzt immer häufiger bezüglich der Weiterentwicklungsmaßnahmen und Innovationen des Sprachassistenten. Dazu gehört sowohl die Öffnung des Dienstes für Drittanbieter als auch neue Siri-Funktionen für die kommende iOS-Version 11. Zudem ist Siri seit macOS Sierra (10.12) auch auf dem Mac-Betriebssystem vertreten, was ein weiteres, Federighi direkt unterstelltes Ressort ist.Craig Federighis Aufgabenbereich enthält die Aufsicht über alle Entwicklungsarbeiten an iOS, macOS und Siri. Dazu gehören die Benutzeroberflächen, Anwendungen und Frameworks der jeweiligen Systeme. Eddy Cue ist zuständig für die Internetdienste wie iCloud, iTunes Store und Apple Music. Hinzu kommen Apple Pay und Apples Produktivitätssoftware.Der Konzern gibt auf der Biographie-Seite außerdem zwei neue Chefposten bekannt. Isabel Ge Mahe leitet alsdie Geschäfte des Konzerns in besagtem asiatischen Land. Der neugeschaffene Posten unterstreicht abermals die herausragende Stellung des China-Marktes für Apple.Die Position deshat Deirdre O’Brien inne. Sie beaufsichtigt Apples gesamtes Personalwesen, wozu auch die von Steve Jobs 2008 geschaffene Kaderschmiede Apple University gehört.