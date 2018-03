Apple-Serien: Startschuss für März 2019 geplant

Apples Serienangebot soll im März 2019 starten

The Sixth Sense, Unbreakable

Unglaubliche Geschichten

Apples geplante Serienoffensive ist längst nicht mehr nur ein offenes Geheimnis der Branche, sondern wurde vom Unternehmen inzwischen sogar offiziell bestätigt. Apple Internetchef Eddy Cue sprach zuletzt von der hohen Bedeutung, die Qualität und gute Geschichten für Apples Serienpläne haben. „Wir haben uns dem Thema komplett verschrieben,“ so Cue.Das Unternehmen gab bislang kaum Hinweise dazu, wann das hauseigene Serienangebot startet. Ein Bericht nennt jetzt den Zeitraum, ab dem die Apple-Produktionen verfügbar sein sollen.Eddy Cue kündigte im Februar an, noch „ein bisschen Zeit“ zu benötigen, bis Apple weitere Details verkündet. Dies wurde von Vielen so interpretiert, dass das Unternehmen womöglich im Rahmen eines Herbst-Events den Startschuss für die hauseigenen TV-Formate gibt. Laut neuester Informationen könnte Apple den Beginn der Ausstrahlungen aber auch erst für nächstes Jahr anvisieren.Insidern zufolge plant das Unternehmen, die selbstproduzierten TV-Inhalte schrittweise zwischen März 2019 und dem Sommer desselben Jahres zu veröffentlichen. Apple werde inhaltlich darauf achten, die eigene helle, optimistische Markenidentität in den TV-Produktionen widerzuspiegeln. Düstere oder übermäßig gewaltdarstellende Projekte seien demnach nicht zu erwarten. Auch wegen des Fokus’ auf Familienfreundlichkeit soll Apple bereits Personal und Produktionen an die Konkurrenz verloren haben, darunter eine Sci-Fi-Serie von Hollywoodregisseur J.J. Abrams.Apple arbeitet aktuell an 12 Serienprojekten, darunter eine Thriller-Serie von Hollywood-Regisseur M. Night Shyamalan (), die Neuauflage der Steven-Spielberg-Reiheund ein Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore.