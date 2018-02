Patent: Apple Pencil für unterschiedliche Oberflächen

Apple Pencil auf anderen Unterlagen als dem iPad-Pro-Display



Mögliche Einsatzzwecke

Apple forscht an Möglichkeiten, den Nutzungsbereich des Apple Pencil auszuweiten. In einem neuveröffentlichten Patent des Unternehmens geht es darum, mit Eingabegeräten wie dem aktuell exklusiv für die Verwendung mit dem iPad Pro vorgesehenen Stift auch auf anderen Unterlagen als dem Touch-Display des Tablets zu arbeiten. Ein möglicher Einsatzort ist das Trackpad des MacBook.Das Patent beschreibt Verfahrensweisen, die die Kreation von Inhalten durch ein elektronisches Eingabegerät auf nicht-elektronischen Oberflächen auch ohne Touch-Funktion realisieren. In den dazugehörigen Schemazeichnungen ist ein Stift ähnlich dem des Apple Pencil zu erkennen.Die benötigte Technologie soll im Stift integriert sein und zum Beispiel erkennen, ob der Nutzer das Zeichenwerkzeug auf die jeweilige Oberfläche drückt oder anhebt. Zudem erkennen eingebaute Bewegungssensoren oder Kameras jederzeit, an welcher Stelle sich der Stift befindet und in welche Richtung er bewegt wird.Aktuell kann nur darüber spekuliert werden, was Apple mit dem Patent beabsichtigt. Denkbar ist etwa ein Apple Pencil 2, der auch auf dem Trackpad des MacBook und MacBook Pro funktioniert, ebenso wie auf dem separat erhältlichen Magic Trackpad. So ließen sich Zeichnungen am Apple-Rechner besser in die Tat umsetzen. Auch andere Oberflächen, die gänzlich ohne Touch-Features auskommen, könnten unterstützt werden.Zusätzlich ist die Option vorstellbar, mit dem intelligenten Stift dynamisch zwischen mehreren, unterschiedlichen Oberflächen hin und her zu wechseln, ohne die Arbeit unterbrechen beziehungsweise den Stift wechseln oder weglegen zu müssen.Ein Patent gewährleistet allerdings noch kein daraus entstehendes Endprodukt. Daher ist momentan nicht abzusehen, ob sich das Unternehmen nur die beschriebene Technologie schützen lässt oder darüber hinaus in absehbarer Zukunft auch tatsächlich einen marktreifen Nachfolger für den Apple Pencil plant.