Apple Pay: Volks- und Raiffeisenbanken signalisieren Unterstützung noch in diesem Jahr

"Lösung noch in diesem Jahr"



Volks- und Raiffeisenbanken wollen Apple Pay unterstützen.

Foto: Apple

Zusammenarbeit mit Apple zwingend

Unterstützung für die Girocard

Weiterer Rückenwind für Apple Pay: Wie die Sparkassen haben jetzt auch die Volks- und Raiffeisenbanken eine mögliche Unterstützung für den Zahlungsdienst des kalifornischen Herstellers signalisiert. Im Verlauf dieses Jahres wollen die genossenschaftlich organisierten Geldinstitute es ihren Kunden ermöglichen, kontaktlos mit dem iPhone oder der Apple Watch zu bezahlen."Zum Angebot von Apple Pay befinden wir uns in laufenden Gesprächen mit Apple und sind zuversichtlich, unseren Kunden noch in diesem Jahr eine Lösung anbieten zu können." Das kündigte Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) einem Bericht des Handelsblatts zufolge an. Bislang setzen die Genossenschaftsbanken ausschließlich auf eine eigene Lösung. Diese ist allerdings nur für Android-Geräte verfügbar, da Apple Apps von Drittanbietern keinen Zugriff auf den NFC-Chip erlaubt.Wenn Banken also ihren Kunden das kontaktlose Bezahlen mit den Geräten aus Cupertino ermöglichen wollen, müssen sie zwingend mit Apple zusammenarbeiten und sich Apple Pay anschließen. Bislang zeigten sich sowohl Sparkassen als auch Volks- und Raiffeisenbanken in diesem Punkt sehr zurückhaltend, offenbar weil sie bevorzugt auf eigene Lösungen setzen wollten. Darüber hinaus unterstützt Apple Pay zumindest zur Zeit noch nicht das in Deutschland am weitesten verbreitete bargeldlose Zahlungsmittel, die Girocard.Letzteres allerdings könnte sich bald ändern: Die Sparkassen nämlich, die in der vergangenen Woche die Zusammenarbeit mit Apple Pay ankündigten, bestehen auf der Einbindung der Girocard in Cupertinos Zahlungsdienst. Da die Volks- und Raiffeisenbanken dies vermutlich ähnlich sehen, könnte die heutige Ankündigung von BVR-Vorstand Martin ein Indiz dafür sein, dass Apple Pay das früher als "EC-Karte" bekannte Zahlungsmittel in absehbarer Zeit unterstützen wird.