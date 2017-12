Apple Pay Cash: Einrichtungsassistent im Detail, deutsche Lokalisierung bereits fertig, Nutzung aber nur durch US-Amerikaner

Einrichtungsassistent erreichbar, Konfiguration noch nicht

So gehen Sie vor

Das erklärte Ziel von Apple Pay ist es, ein vollwertiger Ersatz für andere Zahlungsmethoden zu sein, insbesondere Bargeld soll ersetzbar sein. Geschäftliche Transaktionen sind in den Startländern bereits an Schaltern und auch im Web möglich. Der nächste Schritt startete jetzt in den USA: Das Verschicken von Geld von Privatperson zu Privatperson über die Nachrichten-App, das sogenannte Apple Pay Cash.Zwar bleibt die Apple-Geldkarte Deutschen, Österreichern und Schweizern vorerst verwehrt, doch immerhin gibt es eine Möglichkeit, sie auch hierzulande einzurichten. Dabei ist auffällig, dass der gesamte Einrichtungsassistent bereits komplett auf Deutsch lokalisiert ist. Scheitern werden die meisten Benutzer erst, wenn es um die Eintragung der gültigen US-Sozialversicherungsnummer geht. Somit kann man die Apple-Pay-Taste in Messages zwar bereits sehen, aber leider noch nicht verwenden.Um an Apple Pay Cash zu gelangen, müssen Nutzer kurzzeitig in der Einstellungen-App die Region auf »Vereinigte Staaten« wechseln. Es erscheint in der obersten Ebene der App die neue Taste »Wallet & Apple Pay« - dies bleibt auch dann erhalten, wenn man die Region auf Deutschland zurückstellt. In der neuen Einstellungskategorie kann man den Schalter bei Apple Pay Cash umlegen und es wird der Einrichtungs-Wizard gestartet. Zuerst muss man sich mit seiner Apple-ID anmelden; es ist für Apple Pay Cash Bedingung, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist.Es folgt eine Reihe von Eingabemasken, über die die Identität des Nutzers bestätigt wird. Neben Name, Adresse und Geburtsdatum sind auch die letzten vier Ziffern der Sozialversicherungsnummer einzutragen. Es steht zwar nicht explizit dabei, dass nur die US-Nummer akzeptiert wird, allerdings ist die viertletzte Stelle in der deutschen Nummer aus Prinzip ein Buchstabe, sodass sich die letzten vier Stellen gar nicht eingeben lassen.Somit bleibt für den deutschen Nutzer eine eingerichtete, aber noch nicht konfiguierte »Apple Pay Cash«-Karte in der Einstellungen-App. Diese ermöglicht zwar, in der Nachrichten-App unter iMessage-Apps auch Apple Pay auswählen zu können, nur funktioniert die Übertragung natürlich nicht. Da Apple Pay als solches in Deutschland und Österreich noch nicht gestartet ist, bleibt wohl noch eine Weile zu warten übrig, bis man Apple Pay Cash hierzulande auch dann verwenden kann, wenn man keine US-Sozialversicherungsnummer besitzt.