Apple-Patente: Schwebende iPhones, Parkplatzsuche und optische Datenübertragung

iPhone schwebt in der Luft

Kabellos aufladen und optisch Daten übertragen

Nahtloser Übergang vom Outdoor- zum Indoor-Mapping

Das amerikanische Patentamt hat Apple eine Fülle neuer Patente bewilligt. Insgesamt wurden dem Unternehmen 62 Patente für die verschiedensten Anwendungen zugesprochen. Die interessantesten Funktionsbeschreibungen nennen schwebende Apple-Produkte, neue Varianten des kabellosen Aufladens von Geräten und den fließenden Übergang von Straßenkarten zu Wegbeschreibungen innerhalb von Gebäuden.Das Patent mit der Nummer 9.979.259 klingt von der Funktionsbeschreibung her zunächst wie Science-Fiction. Es ist von einer Apparatur die Rede, die Apple-Geräte wie iPhone oder Apple Watch mithilfe von elektromagnetischer Energie in der Luft schweben lässt. Denkbare Anwendungsszenarien für die Technologie sind etwa Produktpräsentationen, die bei den Zuschauern großes Staunen hervorrufen sollen.Apple könnte das System auch für das kabellose Aufladen von zum Beispiel iPhones anbieten, um dem Nutzer ein visuelles Erlebnis zu verschaffen. Ob das jeweilige magnetische Feld genug Strom für kabellose Energiezufuhr bereitstellen kann, ist aber nicht bekannt.Apropos Aufladen ohne Kabel: Das Patent mit der Nummer 9.977.205 betrifft die aktuelle iPhone-Generation, deren Akkus sich über magnetische Induktion mit Energie betanken lassen. Die beschriebene Hardware kümmert sich um das magnetische Aufladen von Geräten und ermöglicht gleichzeitig die optische Übertragung von Daten.Virtuelle Karten für Gebäude werden immer populärer. Außer Flughäfen, Einkaufszentren und Krankenhäusern bieten sich viele weitere Gebäudearten für eine detaillierte Kartographie an, die Besuchern etwa via iPhone-App im Detail zeigt, was sie wo finden. Das Apple-Patent 9.977.205 nennt eine Technologie, die den nahtlosen und automatischen Wechsel von Straßenkarten zur Gebäudenavigation ausführt, sobald der Nutzer zum Beispiel einen Flughafen betritt.Zu den weiteren Funktionen des Patents zählt die Möglichkeit, bei einer Autofahrt bestimmte Kriterien für einen Parkplatz am Zielort festzulegen. Das Navigationssystem sucht nach entsprechenden Parkgelegenheiten und führt den Anwender auf schnellstem Weg dorthin.