Apple-Patent: Sensor-Handschuh für VR-Headsets

Optimale Kontrollmöglichkeiten für VR-Systeme

Apple forscht an neuen Eingabemethoden, die sich beispielsweise in Kombination mit einem Virtual-Reality-Headset nutzen lassen. Ein neuveröffentlichtes Patent des Unternehmens beschreibt einen Handschuh, der mit allerlei Sensoren an den Fingerspitzen und anderen Bereichen der Oberfläche ausgestattet ist. So sollen Handbewegungen exakt erkannt werden. Auch haptisches Feedback ist möglich.VR-Headsets und bestimmte AR-Lösungen benötigen besondere Bedienmethoden, die mit klassischen Tastaturen, Mäusen oder selbst Touch-Oberflächen nicht realisiert werden können. Der im Patent gezeigte Handschuh eignet sich gut dafür, auf natürliche Art mit VR-Inhalten zu interagieren. Die Vorrichtung für die Hand könnte zum Beispiel die bereits bei anderen Systemen verfügbaren Motion-Controller ersetzen und es dem Nutzer erlauben, noch besser in die jeweilige VR-Welt einzutauchen.Die verbauten Sensoren sollen die unterschiedlichsten Handbewegungen erkennen. So lassen sich der Patentbeschreibung zufolge entweder einzelne Finger oder die ganze Hand verwenden, um etwa nach Gegenständen zu greifen oder per Geste bestimmte Aktionen auszulösen. Auch eine Beschleunigungserkennung ist denkbar. Kleine, integrierte Elemente sorgen zudem für haptisches Feedback.Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie der Sensor-Handschuh aussehen könnte. Vorstellbar ist beispielsweise eine komplett geschlossene Vorrichtung, die einem klassischen Handschuh nachempfunden ist und Sensoren sowie Apparaturen für haptisches Feedback enthält. Alternativ ist auch ein einfacheres System möglich, das nur bestimmte Bereiche der Finger bedeckt und von den Funktionen her abgespeckt ist – je nach Einsatzzweck. Wie bei allen Apple-Patenten ist nicht bekannt, für wann das Unternehmen einen Marktstart plant beziehungsweise ob überhaupt ein entsprechendes Produkt erscheint.