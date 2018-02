Apple Park: Neues Drohnenvideo zeigt Abschlussphase des Baus

Fertigstellung des Apple Park rückt näher

Das neueste Drohnenvideo von Apples neuem „Raumschiff“-Hauptquartier in Cupertino zeigt Bauarbeiten, die allmählich in die Abschlussphase gehen. Diverse Gebäudeteile dürften den Aufnahmen zufolge kurz vor der Fertigstellung stehen. Hinzu kommen im Laufe der nächsten Monate Teile der zum Gelände gehörenden Landschaft, die momentan noch aufbereitet wird.Das von Matthew Roberts aufgenommene Video verdeutlich die Fortschritte seit der letzten Drohnenaufnahme im Januar. Auf dem gesamten Gelände sind etwa eigens für den Apple Park vorgesehene Fahrräder zu erkennen. Zudem wurde der Bau der Wartungseinrichtung des neuen Firmenhauptsitzes abgeschlossen. Auch die Freizeitanlagen in der Nähe des Fitnesscenters sind bereit zur Nutzung. Weitere Fortschritte gibt es bei den Wegen zwischen den Gebäudebereichen zu sehen.Diverse Angestellte arbeiten bereits vom neuen Firmenhauptquartier aus, da der offizielle Mitarbeiterumzug von der alten zur neuen Zentrale seit April 2017 läuft. Die Kosten des Bauprojekts werden mit mindestens 5 Milliarden US-Dollar beziffert.