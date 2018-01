Beeindruckendes Video vom Apple Park zeigt Erholungsmöglichkeiten und letzte Bauarbeiten

Ein neues Video des Drohnen-Piloten Duncan Sinfield zeigt die Erholungsmöglichkeiten des Parks, welche Apple-Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im inneren Kreis des Hauptgebäudes unter anderem mehrere Cafés und ein See sowie im Außenbereich auf der Nordseite ein Fitness-Center mit zwei Basketballplätzen sowie die historische "Glendenning Barn" (Scheune) aus Rotholz der Mammutbäume.Auf der Südseite sind zwar das Steve Jobs Theater und das "Visitor Center" bereits fertiggestellt, doch finden immer noch Arbeiten an der Grünbepflanzung statt. So fehlen noch einige Jogging-Wege sowie Baumpflanzungen. Ebenso ist der Rasen an vielen Stellen noch zu sähen. Insgesamt lässt sich aber sehr gut die beeindruckende Verwirklichung der Campus-Idee des verstorbenen Apple-CEO Steve Jobs erkennen. Übrigens war nicht von Anfang an geplant, das Hauptgebäude in Kreisform zu bauen. Auch andere geometrische Formen waren im Gespräch (MTN berichtete: ).